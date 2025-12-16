Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2026 με 159 ψήφους

Υπερψηφίστηκε σήμερα με 159 θετικές ψήφους, έναντι 136 κατά σε σύνολο 295 βουλευτών ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, μετά την ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Το νέο προϋπολογισμό ψήφισαν, πέραν των 156 βουλευτών της ΝΔ , και οι τρεις ανεξάρτητοι, βουλευτές, Χρήστος Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης, ενώ τον καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

«Ναι» στη διάταξης για τις αμυντικές δαπάνες ψήφισαν 216 βουλευτές, και «ΟΧΙ» 75 και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

«Ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «ΟΧΙ» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών».

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί ανέπτυξαν τις θέσεις τους για τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού, τους στόχους δημοσιονομικής σταθερότητας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας για το 2025.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνει τη στήριξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Να σημειωθεί ότι οι πέντε συνεδριάσεις της Ολομέλειας επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, διήρκησαν συνολικά 66 ώρες και μίλησαν 250 ομιλητές, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την λήξη της διαδικασίας και την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ειδικότερα, ενημέρωσε ότι: εκτός από τους οκτώ γενικούς εισηγητές και 15 ειδικούς εισηγητές των κομμάτων, μίλησαν ακόμη οκτώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 180 βουλευτές (δηλαδή 211) κι επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί, πέντε υφυπουργοί, δηλαδή 31 μέλη της κυβέρνησης καθώς και οι οκτώ πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων (σύνολο δηλαδή 250 ομιλητές) σε πέντε συνεδριάσεις, που διήρκησαν 66 ώρες.

Κι όπως τόνισε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την αύξηση του χρόνου κατά 25% στους ομιλητές και τον διπλασιασμό του χρόνου των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού, ο Προϋπολογισμός έκλεισε στις οκτώ η ώρα το βράδυ, χάρη στις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.