Υπ. Παιδείας κατά ΠΑΣΟΚ για μη κρατικά πανεπιστήμια: «Άλλη μια προσπάθεια παραπλάνησης»

Το υπουργείο Παιδείας απαντά στην ανακοίνωση του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με την οποία επανέρχεται στη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι πρόκειται για «άλλη μια προσπάθεια παραπλάνησης, που έχει ως στόχο την αμφισβήτηση της εγκυρότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημίων».

Όσον αφορά στον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επέτρεψε τις εγγραφές φοιτητών στα Ν.Π.Π.Ε. πριν την ολοκλήρωση πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους, το υπουργείο απαντά ότι «στα ζητήματα εγγραφών και καταβολής προκαταβολών επί των διδάκτρων ουδεμία ανάμειξη έχει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και ουδέποτε επέτρεψε ή συνήνεσε στην εγγραφή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών των Ν.Π.Π.Ε. πριν την ολοκλήρωση της πιστοποίησής τους».

Ολόκληρη η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην ανακοίνωση του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ:

«Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με ανακοίνωσή του επανέρχεται στη διαδικασία αδειοδότησης των παραρτημάτων Ν.Π.Π.Ε. που πολλάκις έχει απαντηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τόσο στο πλαίσιο της ενδεδειγμένης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όσο και μέσα από δελτία τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Κανένα έγγραφο δεν είναι κρυφό, αντιθέτως τόσο το καταστατικό, όσο και ο εσωτερικός κανονισμός κάθε παρατήματος Ν.Π.Π.Ε. που ρυθμίζει όλα τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας τους είναι δημοσιευμένα σε ΦΕΚ και προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. 'Αλλη μια προσπάθεια παραπλάνησης, που έχει ως στόχο την αμφισβήτηση της εγκυρότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση ισχυρίζεται ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επέτρεψε τις εγγραφές φοιτητών στα Ν.Π.Π.Ε. πριν την ολοκλήρωση πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο (περ. β΄ του αρ. 151 του ν. 5094/2024), ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο επιλογής, εισαγωγής, εγγραφής, αξιολόγησης, εξέλιξης και προαγωγής των φοιτητών του παραρτήματος Ν.Π.Π.Ε., ρυθμίζονται αποκλειστικά από τον εσωτερικό κανονισμό του Ν.Π.Π.Ε. σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή συμφωνία μεταξύ μητρικού Ιδρύματος και παραρτήματος Ν.Π.Π.Ε. η οποία επιτρέπει στο μητρικό ίδρυμα να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο επί της λειτουργίας του παραρτήματος Ν.Π.Π.Ε. Εν όψει των ανωτέρω, στα ζητήματα εγγραφών και καταβολής προκαταβολών επί των διδάκτρων ουδεμία ανάμειξη έχει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και ουδέποτε επέτρεψε ή συνήνεσε στην εγγραφή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών των Ν.Π.Π.Ε. πριν την ολοκλήρωση της πιστοποίησής τους. 'Αλλωστε η παρ. 6 του άρθρου 145 του ν. 5094/2024 ορίζει ρητώς ότι κάθε πρόγραμμα σπουδών εκκινεί με την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΘ.Α.Α.Ε. περί πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στο αρμόδιο Τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τηρείται σχετικό μητρώο Ν.Π.Π.Ε. στο οποίο καταχωρούνται συγκεκριμένα - κατά νόμο - στοιχεία μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών. Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 5094/2024, η υποχρέωση τήρησης μητρώου φοιτητών ανήκει αποκλειστικά στο Ν.Π.Π.Ε., στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τις ειδικότερες προβλέψεις του εσωτερικού του κανονισμού.

Όσο αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης των εκκρεμούντων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των αδειοδοτηθέντων Ν.Π.Π.Ε., υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών προβλέπεται αναλυτικά στο ν. 5094/2024 και προϋποθέτει την προηγούμενη αξιολόγηση και πιστοποίηση αυτών από την ΕΘ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης και πιστοποίησης που η ίδια έχει εκδώσει. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη αρχή η οποία ασκεί την αρμοδιότητά της βάσει του υπάρχοντος πλαισίου και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ουδεμία εμπλοκή έχει στη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση 24 από 28 προγράμματα σπουδών και εκκρεμούν μόνο 4.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία 3 Σχολών εντός του Ν.Π.Π.Ε. σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, τότε έχει προβλεφθεί δυνατότητα ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Ωστόσο για να μη λειτουργεί μια Σχολή θα πρέπει να μην έχει πιστοποιηθεί κανένα από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Εν προκειμένω και τα 4 Ν.Π.Π.Ε. φαίνεται ότι κάθε Σχολή έχει τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, συνεπώς δεν υφίσταται η περίπτωση που αναφέρεται. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Ν.Π.Π.Ε., υπάρχει σαφής πρόβλεψη ότι καταπίπτει η εγγυητική επιστολή προκειμένου να καλύψει πάσης φύσεως υποχρεώσεις, όπως και οι τυχόν ληφθείσες προκαταβολές- εάν και εφόσον υπάρχουν. Επιπλέον υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι το μητρικό ίδρυμα καθίσταται υπεύθυνο για την ολοκλήρωση φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών του Ν.Π.Π.Ε.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει λάβει έως σήμερα καμία αναφορά, καταγγελία ή παράπονο για μη σύννομη εγγραφή φοιτητών σε μη πιστοποιημένα προγράμματα ή για παράνομη λήψη προκαταβολών».