Υπ. Παιδείας για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική

«Η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στο ΑΠΘ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου.

Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα.

Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του. Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική.

Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25.