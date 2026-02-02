Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Προς απέλαση υπήκοος Μπαγκλαντές που λειτουργούσε παράνομο τζαμί

Προς απέλαση οδεύει ένας υπήκοος Μπαγκλαντές που συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί στην Αθήνα και ανακλήθηκε η άδεια διαμονής του.

Με εντολή του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνου Πλεύρη, ανακλήθηκε το καθεστώς νόμιμης παραμονής του και εκδόθηκε πράξη απέλασης χωρίς προθεσμία οικειοθελούς αποχώρησης.

Σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Πλεύρης αναφερόμενος εκτενώς στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο συζητείται ήδη στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο δίνει οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα, όπως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής και στις διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων. Παράλληλα, θεσπίζει μια σαφή και αδιαπραγμάτευτη αρχή: η νόμιμη παραμονή στη χώρα συνδέεται πλέον άμεσα και αποκλειστικά με την εργασία.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις μεγάλες καθυστερήσεις αναφορικά με την έκδοση και ανανέωση αδειών εργασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να κάνουμε τη ζωή του πιο απλή τη ζωή όσων που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα». Όπως εξήγησε, σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο άδειες εργασίας να εκδίδονται με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, ώστε να παραδίδονται στους δικαιούχους ληγμένες.

«Ένας άνθρωπος έρχεται με μετάκληση, μέσω νόμιμης διαδικασίας, εργάζεται, υποβάλλει αίτημα ανανέωσης και αυτή μπορεί να διαρκέσει δύο ή και τρία χρόνια. Επειδή όμως η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι επίσης δύο ή τρία χρόνια, όταν τελικά εκδοθεί, έχει ήδη λήξει», σημείωσε. Υπογράμμισε ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να επιβαρύνει τον πολίτη που «έκανε σωστά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες» και τόνισε πως, με τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, κάθε άδεια διαμονής και εργασίας θα έχει ελάχιστη διάρκεια δύο ετών.