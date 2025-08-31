Υπ. Εργασίας σε ΠΑΣΟΚ: Τα ρεκόρ δεκαετιών στην αγορά εργασίας είναι η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό

Το υπουργείο Εργασίας, σε απάντηση των ισχυρισμών του ΠΑΣΟΚ περί «υποχρεωτικών 13ωρων» και «εργασιακού μεσαίωνα», επισημαίνει ότι η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας διαψεύδει πλήρως τέτοιες αιτιάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την τελευταία εξαετία δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία μειώθηκε από 17,5% τον Μάιο του 2019 σε 7,9% τον Μάιο του 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε το ισχυρότερο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων των τελευταίων 25 ετών, με 340.572 νέες θέσεις εργασίας.

Το υπουργείο υπογραμμίζει επίσης την αύξηση των μισθών: ο κατώτατος μισθός ενισχύθηκε κατά 35% και ο μέσος κατά 28,3%, ενώ η πλήρης απασχόληση ενισχύθηκε σημαντικά, με πάνω από τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους να απασχολούνται πλέον με πλήρες ωράριο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία πλέον καλύπτει σχεδόν δύο εκατομμύρια εργαζόμενους, καθώς και στην εκρηκτική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, που το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασαν το 850% σε όλους τους ενταγμένους κλάδους.

Παράλληλα, οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας αυξήθηκαν κατά 8% και τα πρόστιμα κατά 13,8% σε ετήσια βάση, με εισπράξεις άνω των 50 εκατ. ευρώ το 2024.

Το υπουργείο τονίζει επίσης τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων, με μέτρα, ενώ στο πεδίο του μη μισθολογικού κόστους, σημειώνεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4% και κατάργηση των προσαυξήσεων για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και αργίες.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν μια «σύγχρονη και πλήρως ρυθμισμένη αγορά εργασίας», κατηγορώντας παράλληλα το ΠΑΣΟΚ ότι, αντί να καταθέτει ουσιαστικές προτάσεις για το μέλλον, περιορίζεται σε ανακριβείς ισχυρισμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το ΠΑΣΟΚ, αδυνατώντας να αρθρώσει σοβαρό πολιτικό λόγο και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις, καταφεύγει για ακόμη μία φορά στον παλιό, γνώριμο λαϊκισμό: μιλά για “υποχρεωτικά 13ωρα” και “εργασιακό μεσαίωνα” επιχειρώντας να τρομοκρατήσει τους πολίτες, την ώρα που η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική – και μετρήσιμη. Τις απαντήσεις, στα όσα ανακριβή και ψευδή διασπείρουν τα στελέχη του, τις έχει ήδη δώσει η αγορά εργασίας, η οποία με τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει επιτύχει σε μία εξαετία μία σειρά από σημαντικά ρεκόρ.

Υπενθυμίζουμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε αριθμούς τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ρεκόρ 17ετίας στην ανεργία. Η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες – από το 17,5% τον Μάιο 2019 στο 7,9% τον Μάιο 2025.

Ρεκόρ 25ετίας στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων: Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφει την πιο θετική επίδοση της τελευταίας 25ετίας, με 340.572 νέες θέσεις εργασίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.

⁠Αύξηση κατά 35% του κατώτατου μισθού και κατά 28,3% του μέσου μισθού.

Ραγδαία αύξηση της πλήρους απασχόλησης (πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς).

⁠Ενίσχυση της συμμόρφωσης:

Με σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους να προστατεύονται πλέον από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Με ραγδαία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το 850% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Με αύξηση στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας κατά 8% και στα πρόστιμα κατά 13,8% μέσα σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκ. μόνο το 2024.

Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων:

Άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες.

⁠Άδεια πατρότητας για πρώτη φορά.

Άδεια για παροχή φροντίδας.

Άδεια για ιατρικές εξετάσεις αναπαραγωγής.

Πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από βία και παρενόχληση στην εργασία.

Ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους τόσο υπέρ των εργαζομένων όσο και υπέρ επιχειρήσεων:

Οριζόντια ⁠Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4%.

Κατάργηση προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας.

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν μία σύγχρονη και απολύτως ρυθμισμένη αγορά εργασίας που διέπεται από όρους και κανόνες και καταρρίπτουν στο ακέραιο τις προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ να εμπεδώσουν στον δημόσιο διάλογο μία εικόνα ζοφερής πραγματικότητας όπου δήθεν κυριαρχεί η ασυδοσία και η εκμετάλλευση.

Αντί να προτείνει ουσιαστικές πολιτικές για το μέλλον, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κρατηθεί στο προσκήνιο με όρους περασμένων δεκαετιών. Αντί να διαβάσουν προσεκτικά το νομοσχέδιο που προωθεί την απασχόληση και μειώνει τη γραφειοκρατία, διαδίδουν ψεύδη. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν.