Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης τμημάτων της Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλες χώρες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί περαιτέρω την Κυριακή, δήλωσε ακόμη ένας αξιωματούχος.

Το θέμα περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με μέλος του στενού κύκλου των υπουργών.

Παραμένει ασαφές πού και πότε ακριβώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Επίσης, δεν είναι σαφές αν από τις συζητήσεις θα προκύψουν άμεσα συγκεκριμένα βήματα, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πιθανότατα μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση στη Δυτική Όχθη αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους Παλαιστινίους, που διεκδικούν την περιοχή για τη δημιουργία του δικού τους κράτους, αλλά και από αραβικές και δυτικές χώρες. Η στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ξεκαθαριστεί.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δεν απάντησε στο ερώτημα αν συζήτησε το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευθεί να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έχει εξοργίσει το Ισραήλ.

Η απάντηση Νετανιάχου σε Μακρόν και Στάρμερ: Μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία

Υπενθυμίζεται ότι άμεση ήταν η απάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ανακοίνωση τόσο του Μακρόν όσον και του Στάρμερ ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στο X ανέφερε ότι «μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και κινδυνεύει να δημιουργήσει έναν άλλο ιρανικό πληρεξούσιο, όπως έγινε η Γάζα», ενώ προειδοποίησε ότι «οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ, επιδιώκουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νετανιάχου:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόφαση του Προέδρου Μακρόν να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Τελ Αβίβ μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και κινδυνεύει να δημιουργήσει έναν άλλο ιρανικό πληρεξούσιο, όπως έγινε η Γάζα.

Ένα παλαιστινιακό κράτος υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν μια πλατφόρμα εκτόξευσης για την εξόντωση του Ισραήλ — όχι για να ζήσει ειρηνικά δίπλα του. Ας είμαστε σαφείς: οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ, επιδιώκουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ».

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπέλυσε «πυρά» κατά του Κιρ Στάρμερ για την απόφασή του, κατηγορώντας τον ότι αντάμειψε «την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς και τιμώρησε τα θύματά της».

«Ένα τζιχαντιστικό κράτος στα σύνορα με το Ισραήλ σήμερα θα απειλήσει τη Βρετανία αύριο», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.