Αρκετοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι η πιθανότητα εφαρμογής κυριαρχίας «σε ορισμένες περιοχές» εξετάζεται σοβαρά, αλλά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση.

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε την Κυριακή το βράδυ για να συζητήσει την πιθανότητα εφαρμογής κυριαρχίας σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, σε απάντηση στην προγραμματισμένη αναγνώριση, από τη Γαλλία και άλλες χώρες, ενός παλαιστινιακού κράτους κατά την επερχόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, μαζί με άλλους υπουργούς, ζητά την άμεση εφαρμογή της κυριαρχίας ως απάντηση στη γαλλική πρωτοβουλία. Ο Σμότριτς έχει επιμείνει σε διαβουλεύσεις και συναντήσεις με τον Νετανιάχου για «μια σημαντική και όχι απλώς συμβολική εφαρμογή της κυριαρχίας».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει στους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι «η απόφαση για την κυριαρχία βρίσκεται στα χέρια του Ισραήλ», σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι το μήνυμα δεν ισοδυναμούσε με πλήρες πράσινο φως για οποιαδήποτε κίνηση, αλλά ούτε με κόκκινο φως. Ένας αξιωματούχος ανέφερε: «Οι Αμερικανοί λένε στον Νετανιάχου και σε άλλους ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους: πρώτα αποφασίστε τι θέλετε - και μετά μιλήστε μαζί μας».

Τον Αύγουστο, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον - που θεωρείται τρίτος στη σειρά στην ιεραρχία της αμερικανικής κυβέρνησης - επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη, σε ένα ταξίδι που διοργάνωσαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Yesha, Ισραήλ Γκανζ, και ο Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος ΗΠΑ–Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Τζόνσον συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και δήλωσε: «Η Ιουδαία και η Σαμάρεια αποτελούν μέρος του Ισραήλ. Εργαζόμαστε για την εξάλειψη της χρήσης του όρου "Δυτική Όχθη" στην κυβέρνηση, στο Κογκρέσο και στην ομοσπονδιακή διοίκηση».

Πριν από δύο εβδομάδες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι - γνωστός για την ένθερμη υποστήριξή του στην άποψη ότι η Ιουδαία και η Σαμάρεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ισραήλ - τόνισε σε συνέντευξή του στην Post ότι το Ισραήλ είναι κυρίαρχο κράτος και θα λάβει τις δικές του αποφάσεις.

«Αυτό δεν είναι πραγματικά το στυλ του προέδρου», είπε ο Χάκαμπι, αναφερόμενος στην πιθανότητα πίεσης των ΗΠΑ για προσάρτηση. «Μπορεί να εκφράσει τις δικές του απόψεις, αλλά δεν έχει παρέμβει για να πει: "Πρέπει να προσαρτήσετε αυτό ή εκείνο". Απλώς δεν το έχει κάνει. Νομίζω ότι σέβεται το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι μια κυρίαρχη χώρα».