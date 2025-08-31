Μετά το καταστροφικό πέρασμα του πολέμου, η Γάζα βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων για το μέλλον της, με την κυβέρνηση Τραμπ να εξετάζει σχέδια που υπόσχονται ανασυγκρότηση και οικονομική αναγέννηση.

Το πιο εκτενές από αυτά είναι το λεγόμενο «GREAT Trust» (Ανασύσταση της Γάζας, Οικονομική επιτάχυνση, Καταπίστευμα Μεταμόρφωσης) ένα σχέδιο μεταπολεμικής κηδεμονίας της Γάζας υπό τις ΗΠΑ με διάρκεια δεκαετίας, που στοχεύει να μετατρέψει τον θύλακα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αναφέρει η Washington Post αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες του 38σέλιδου σχεδίου.

Η πρόταση προβλέπει την «εθελοντική» μετεγκατάσταση του πληθυσμού των άνω των δύο εκατομμυρίων κατοίκων σε άλλες χώρες ή σε ασφαλείς ζώνες εντός του θύλακα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης. Οι Παλαιστίνιοι θα λάβουν οικονομικά κίνητρα, όπως χρηματικές πληρωμές, επιδοτήσεις στέγασης και τρόφιμα, ενώ οι ιδιοκτήτες γης θα ανταμειφθούν με ψηφιακά tokens για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ανακατασκευής.

Κάθε Παλαιστίνιος που θα επιλέξει να φύγει θα λαμβάνει μια πληρωμή 5.000 δολαρίων σε μετρητά και επιδοτήσεις για την κάλυψη τεσσάρων ετών ενοικίου, καθώς και ένα έτος τροφίμων.

Στις οικογένειες της Γάζας που παραμένουν ή φεύγουν και στη συνέχεια επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωση των οικιστικών περιοχών για να ανταλλάξουν τα κουπόνια γης τους, θα προσφερθεί η ιδιοκτησία νέων διαμερισμάτων 1.800 τετραγωνικών ποδιών (167,2 τετραγωνικά μέτρα), των οποίων η αξία του σχεδίου ανέρχεται σε 75.000 δολάρια το καθένα.

Το Reuters είχε τονίσει με ρεπορτάζ του στο παρελθόν ότι υπάρχει μια πρόταση για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας καταυλισμών που θα ονομάζονται «περιοχές διαμετακόμισης ανθρωπιστικής βοήθειας» εντός - και πιθανώς εκτός - της Λωρίδας της Γάζας για τη στέγαση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία έξι έως οκτώ «έξυπνων πόλεων με Τεχνητή Νοημοσύνη», πολυκατοικιών, παραθαλάσσιων θερέτρων, κέντρων δεδομένων και βιομηχανικών ζωνών, με στόχο τη δημιουργία περίπου ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.

Με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές, το σχέδιο ισχυρίζεται ότι δεν απαιτεί κρατική δαπάνη των ΗΠΑ και προβλέπει υψηλή απόδοση επένδυσης σε διάστημα δέκα ετών. Σημαντικά έργα υποδομής, όπως δρόμοι, λιμάνι, αεροδρόμιο, μονάδα αφαλάτωσης και ηλιακή εγκατάσταση θα συνδέουν τη Γάζα με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου.

Παράλληλα, ανταγωνιστικά σχέδια έχουν κατατεθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με προτάσεις για τεχνοκρατική διακυβέρνηση, χρηματοδότηση από κράτη του Κόλπου και σταδιακή επιστροφή της εξουσίας σε μια «μεταρρυθμισμένη» Παλαιστινιακή Αρχή.