Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για τον πόλεμο στη Γάζα, ανώνυμες πηγές δήλωσαν στο Channel 12 ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να νικήσει τη Χαμάς, έχοντας χάσει την πίστη του στην αποτελεσματικότητα των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Times of Israel.

Σύμφωνα με πηγές που εμπλέκονται στο ζήτημα, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου και την απελευθέρωση του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ένταν Αλεξάντερ τον Μάιο, ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να κινηθεί ταχύτερα προς την ήττα της Χαμάς.

Η στάση του Τραμπ θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Νετανιάχου πιέζει είτε για την πλήρη στρατιωτική κατάκτηση της Γάζας είτε για μια συνολική συμφωνία αποκλειστικά με τους όρους του Ισραήλ.

Το Channel 12 προσθέτει ότι ο Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος πως η Χαμάς μπορεί να ηττηθεί αποφασιστικά «ίσως ακόμη και μέσα σε δύο εβδομάδες» και ότι ο ίδιος θεωρεί πως έχει ήδη εκπληρώσει την αποστολή της επιστροφής των περισσότερων ομήρων, ειδικά μετά την απελευθέρωση του Αλεξάντερ.

Παρά τη δημόσια ρητορική υπέρ της επιστροφής όλων των ομήρων, ο Τραμπ, σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, φέρεται να δηλώνει ότι κατά την άποψή του η Χαμάς δεν θα απελευθερώσει ποτέ το σύνολο, αλλά θα κρατήσει έναν αριθμό ως μέσο επιβίωσης.

Τον Ιούλιο, όταν η Χαμάς επέστρεψε στις συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων και οι μεσολαβητές του Κατάρ εξέφρασαν αισιοδοξία, ο Τραμπ υιοθέτησε δημόσια αυτή την εκτίμηση, στηρίζοντας τις προσπάθειες του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του Νετανιάχου για μια ανανεωμένη συμφωνία.

Ωστόσο, όταν η Χαμάς σκλήρυνε τη στάση της, ο Τραμπ «έχασε την υπομονή του» με την τρομοκρατική οργάνωση, εν μέρει επειδή είχε στηρίξει δημόσια την αισιοδοξία του Κατάρ, η οποία αποδείχθηκε αβάσιμη.