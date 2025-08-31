Θ. Κοντογεώργης (υφ. στον πρωθυπουργό)

Η φορολογική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη της οικογένειας θα αποτελέσουν τους κεντρικούς άξονες των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, δηλώνει στο Liberal ο Θανάσης Κοντογεώργης, με την αντιμετώπιση του δημογραφικού και της στεγαστικής κρίσης να βρίσκονται στην κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό απορρίπτει την κριτική ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να ρίξει το βάρος της στη μεσαία τάξη, χαρακτηρίζει κομβική για την κυβέρνηση την φετινή ΔΕΘ και χαρακτηρίζει επιζήμια για την χώρα την τοξικότητα, που επιδεικνύει η αντιπολίτευση.

Συνέντευξη στην Λίδα Μπόλα

Βρισκόμαστε μόλις μία εβδομάδα πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, για τις οποίες έχουν καλλιεργηθεί υψηλές προσδοκίες, κ.Υπουργέ. Τι πρέπει να περιμένουμε από το φετινό πακέτο της ΔΕΘ;

Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα σύνολο μέτρων πολιτικής, έχοντας ως κεντρικούς άξονες τη φορολογική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη της οικογένειας. Ειδικά οι πολιτικές μας για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο είναι το πιο σοβαρό εθνικό ζήτημα. Ένα ζήτημα που επηρεάζει την οικονομία, την εργασία, το ασφαλιστικό, την παιδεία, την υγεία, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και βεβαίως το στεγαστικό, τόσο τώρα όσο και – ακόμα περισσότερο- τις γενιές που έρχονται. Αυτά τα μέτρα καθίστανται δυνατά χάρη στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με πλεονάσματα που προέρχονται από ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι καρποί της ανάπτυξης πρέπει να είναι πιο ορατοί και πιο αισθητοί για τους πολίτες - και αυτό κάνουμε. Η οικονομική ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν αλλάζει προς το καλύτερο την ζωή των πολιτών.

Η κεντρική ιδέα των μέτρων που έχουν περιγραφεί έως τώρα, αφορά στην μεσαία τάξη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να επικεντρωθεί σε αυτή την κατηγορία των πολιτών; Οι οποίοι δηλώνουν ότι έως σήμερα δεν έχουν επωφεληθεί από την οικονομική σας πολιτική, έχουν απλώς σταματήσει να επιβαρύνονται με νέους φόρους.

H μεσαία τάξη έχει αντιμετωπίσει πραγματικές δυσκολίες, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Kαι οι καθημερινές υποχρεώσεις είναι πολλές. Αυτό αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση και είναι ένας βασικός λόγος που προχωράμε με τις παρεμβάσεις. Από το 2019 τα μεσαία εισοδήματα βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής και στηρίζονται με πολλούς τρόπους. Μείωση φόρων, αυξήσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, νέες θέσεις εργασίας, ρυθμίσεις για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, διαρκή στήριξη την περίοδο της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης. Με πολυάριθμες πολιτικές εργαζόμαστε για να προστατεύουμε, ελαφρύνουμε και βοηθάμε να αναπτυχθούν τα μεσαία οικονομικά στρώματα.

Είναι, επίσης, σημαντικό ότι τα σημερινά πλεονάσματα που αναδιανέμονται δεν προέρχονται από υπερφορολόγηση αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Συνεπώς, χτίσαμε προσεκτικά τη βάση που μας επιτρέπει σήμερα να κάνουμε σημαντικές και μόνιμες παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, που είναι τόσο απαραίτητη για τη χώρα μας. Λέω, όμως, και πάλι κυρία Μπόλα, ότι η ανάπτυξη έχει νόημα όταν φέρνει αισθητή αλλαγή στη καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και αυτή η παραδοχή είναι ο οδηγός μας και ο πυρήνας των πρωτοβουλιών μας και για το επόμενο διάστημα.

Τι σηματοδοτεί τελικά η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση; Διότι πρόκειται για την τελευταία φορά, που έστω και θεωρητικά, η κυβέρνηση θα έχει μπροστά της έναν ολόκληρο χρόνο, το 2026, για να εφαρμόσει όσα εξαγγείλει. Την επόμενη ΔΕΘ θα ακολουθήσουν εκλογές, έστω κι αν αυτές γίνουν, όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027.

Κάθε ΔΕΘ έχει τη σημασία της στον κυβερνητικό και εκλογικό κύκλο. Η φετινή ΔΕΘ θεωρώ ότι αποτελεί μια κομβική στιγμή γιατί είναι, υπό μία έννοια, μια ΔΕΘ συγκομιδής. Για την Κυβέρνηση είναι η 7η εν σειρά ΔΕΘ σοβαρών δεσμεύσεων, μακριά από παροχολογία. Αντί για προεκλογικού τύπου ανακοινώσεις παρουσιάζουμε μόνιμα μέτρα, για ευρεία κοινωνικά στρώματα, βασισμένα σε πραγματικό δημοσιονομικό χώρο. Το πλεόνασμα δεν προέρχεται από δανεισμό, αλλά από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Έτσι, αποδεικνύουμε ότι η χώρα μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον της αυτοδύναμα και με ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο νέας επιτήρησης, σε αντίθεση με ό,τι ακούμε από την αντιπολίτευση.

Σε πολιτικό επίπεδο, η φετινή ΔΕΘ αποτελεί και το ισχυρό “χαρτί” για την κυβέρνηση, ώστε να επανακάμψει; Ποιο είναι το πολιτικό στίγμα, που επιδιώκεται να δοθεί;

Η φετινή ΔΕΘ είναι σημαντική για τους λόγους που περιέγραψα αλλά όχι στη λογική του "χαρτιού" της τελευταίας στιγμής. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι μια στιγμή όπου η κυβέρνηση μπορεί και επιλέγει να εντείνει τις πολιτικές για τη βελτίωση των εισοδημάτων, ενώ υπάρχει ακόμα ωφέλιμος χρόνος δύο περίπου ετών για ακόμα καλύτερες εξελίξεις. Στη μέση της θητείας της, το στίγμα θεωρώ ότι είναι σαφές: συγκροτημένη διακυβέρνηση, οικοδόμηση μόνιμων λύσεων και λογοδοσία προς τους πολίτες. Δεν κρυβόμαστε πίσω από εκλογικές τακτικές – παρουσιάζουμε ένα σαφές σχέδιο με κοινωνικό αποτύπωμα και μετρήσιμα αποτελέσματα επί του οποίου επιδιώκουμε να κριθούμε.

Προφανώς αναμένεται ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στις εξαγγελίες, που θα γίνουν. Εκτιμάτε ότι η οικονομία θα αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα; Είναι ένα κεφάλαιο που η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι προνομιακό για εκείνη; Διότι η κριτική για την ακρίβεια, πχ, είναι σταθερή όλο αυτό τον καιρό, όπως επίσης και η ανάδειξη της ακρίβειας από τους ίδιους τους πολίτες, στις μετρήσεις, ως το νούμερο ένα πρόβλημα.

Η οικονομία είναι το κατεξοχήν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, διαχρονικά. Και η κυβέρνηση επιθυμεί να υπάρχει αντιπαραθεση επιχειρημάτων. Το κλίμα ,ομως τοξικότητας και πόλωσης ζημιώνει την χώρα και η κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν θα προσχωρήσει σε αυτό. Γιατί αφαιρεί πολύτιμο χρόνο από τη δουλειά που πρέπει να γίνει αλλά και από την ηρεμία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουν οι πολιτικές μας προς όφελος των συμπολιτών μας. Σε αντίθεση με μια αντιπολίτευση, που απέναντι σε δεδομένα αντιπαραβάλλει αοριστολογίες, ανακρίβειες και έντονα τοξικό λόγο.

Κατηγορηθήκαμε ακόμα και για φοροεπιδρομή τη στιγμή που έχουμε μειώσει φόρους και αυξήσαμε μόνο έναν: τον ΕΝΦΙΑ των τραπεζών. Η πιο σημαντική μας διαφορά όμως είναι η υπευθυνότητα: επιλέγουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα διαθέτοντας το πλεόνασμα υπέρ των μεσαίων στρωμάτων, της οικογένειας και όσων έχουν ανάγκη ενώ η αντιπολίτευση προσχωρεί σε μια πλειοδοσία.

Είναι όλα στο σημείο που θα θέλαμε; Όχι, γιατί, πέραν όσων σας ανέφερα νωρίτερα για το κόστος διαβίωσης, οι προκλήσεις είναι πολλές και επηρεάζονται από τη διεθνή ρευστότητα. Όμως, γίνεται εστιασμένη προσπάθεια να τις αντιμετωπίσουμε, δεν αφήνουμε καμία μάχη χωρίς να τη δώσουμε. Όπως και στην ακρίβεια, με εντατικότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους στην αγορά, με καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού και μέτρα στήριξης στην πανδημική και ενεργειακή κρίση.

Εκτός από την οικονομική πολιτική, η κυβέρνηση έχει αναδείξει και μάλιστα με την μορφή Εθνικής Στρατηγικής, την περιφερειακή ανάπτυξη. Και η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα “στοίχημα” μεγάλων έργων. Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Πριν από ένα χρόνο, πάλι από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ένα νέο υπόδειγμα περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Μια στρατηγική που ενσωματώνει τον διάλογο με την αυτοδιοίκηση, τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες μέσα από μια οργανωμένη διαβούλευση γιατί κανένα σχέδιο δεν μπορεί να έχει επιτυχία αν δεν υπάρχει κοινωνική συναποδοχή και σε τοπικό επίπεδο.

Αλλά περιλαμβάνει και μία συστηματική δουλειά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων σε κάθε περιοχή. Εθνικός στόχος: Να μειώσουμε, με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο, την απόσταση της περιφέρειας από το κέντρο. Ξεκινώντας από την Ορεστιάδα παρουσιάσαμε το πρώτο Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης στον Έβρο για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής.

Από τότε έχουν παρουσιαστεί 20 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, περισσότερες από 300 δράσεις προχωρούν, ενώ έχουν συσταθεί ομάδες εργασίες σε κάθε περιφερειακή ενότητα όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 φορείς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για άλλα 26 τοπικά σχέδια που είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Νότιο Αιγαίο. Ο συνολικός κορμός θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η διαβούλευση, όμως, σε κάθε τόπο αναδεικνύει και τις «εθνικές/οριζόντιες» προκλήσεις, που επηρεάζουν καθοριστικά την περιφέρεια και πρέπει κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους να εντάσσεται η περιφερειακή οπτική. Δημογραφικό, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, διαχείριση υδάτων, επενδύσεις και απασχόληση, πρωτογενής τομέας, χωροταξικός σχεδιασμός, υποδομές και διασυνδέσεις, περιφερειακά πανεπιστήμια, δομές υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, και πολλά άλλα ενσωματώνουν πλέον καθοριστικά τον στόχο της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, της δημογραφικής συγκράτησης και της δικαιοσύνης που πρέπει να υπάρχει στην κατανομή των πόρων.

Όλα αυτά σχετίζονται όμως και με ευρωπαϊκούς πόρους;

Η συζήτηση αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από την ευρωπαϊκή συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα καθορίσει το μέλλον για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Κι αυτό απαιτεί κοινό σχεδιασμό κυβέρνησης και τοπικών αρχών. Το “ταμείο” είναι ένα, ενιαίο και πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι προτεραιότητες. Κάθε ευρώ που διαθέτουμε πρέπει να γίνεται δυο και τρία ως προς την επίδρασή του στην οικονομία. Η χώρα αποκτά έναν συνολικό σχεδιασμό για κάθε γωνιά της πατρίδας μας με βάση τις πραγματικές προτεραιότητες. Ενώνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, εξορθολογίζουμε τον σχεδιασμό, προτεραιοποιούμε σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες τις ανάγκες για το παρόν και το μέλλον. Η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας είναι εθνικός στόχος όπου θα χτίσουμε συναινέσεις, κοινωνικές και πολιτικές.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε κάθε τόπο για να μιλήσει για αυτά που μας ενώνουν, για να προασπιστεί το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε συμπολίτη μας να παραμείνει και να δημιουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Κεντρική Μακεδονία αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά παραδείγματα εφαρμογής αυτής της στρατηγικής, ένα πραγματικό στοίχημα που ήδη αποδίδει καρπούς στην κοινωνία και την οικονομία.

Σήμερα, η πόλη κυριολεκτικά αλλάζει πρόσωπο μπροστά στα μάτια μας, με υλοποίηση θεμελιωδών έργων που επί δεκαετίες μόνο συζητιούνταν. Η βασική γραμμή του μετρό παραδόθηκε στους Θεσσαλονικείς, μεταφέροντας πλέον 90.000 άτομα ημερησίως, ενώ η επέκταση προς την Καλαμαριά προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, προχωρά το flyover της Περιφερειακής, το οποίο θα αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό της πόλης το 2027, ενώ ο 6ος προβλήτας του λιμανιού μετατρέπεται σε διεθνή κόμβο εμπορίου ξεκινώντας από το 2026. Ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών έχει ανανεωθεί ριζικά, με 110 ηλεκτρικά λεωφορεία να κινούνται ήδη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τον συνολικό αριθμό λεωφορείων να έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019.

Η πολυσυζητημένη ανάπλαση της ΔΕΘ, ένα εμβληματικό έργο για την πόλη, οριστικοποιείται ως δημόσιο έργο με την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού εκθεσιακού κέντρου και την ανακατασκευή του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου. Ταυτόχρονα, προχωρούν εμβληματικά έργα στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης.

Το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο και το νέο Παιδιατρικό θα προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες υγείας όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται νέες σχολικές μονάδες και αθλητικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα του πολιτισμού, έργα όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, η αποκατάσταση του Κυβερνείου και η ανάδειξη εμβληματικών μνημείων ενισχύουν τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πόλης με διεθνή ακτινοβολία. Και βεβαίως, στον τομέα της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία του Thess INTEC και η αξιοποίηση του στρατοπέδου Γκόνου αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη σε κέντρο καινοτομίας και logistics για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με λίγα λόγια, δεν πρόκειται για μεμονωμένα έργα –όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν- αλλά για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε μητρόπολη ανάπτυξης, υποδομών, πολιτισμού και καινοτομίας, και αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η εθνική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη δεν μένει στα λόγια αλλά γίνεται πράξη.

Μετά την ΔΕΘ ακολουθεί μια σημαντική κοινοβουλευτική “μάχη” διαρκείας, αυτή της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα θέμα, που έχει στοιχίσει πολιτικά και δημοσκοπικά στην κυβέρνηση έως τώρα, παρά την δική σας επιχειρηματολογία. Πως θα κινηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική; Ανησυχείτε ότι μπορεί να υπάρξουν και νέα στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Έχετε τέτοια εικόνα;

Η κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί για ένα ζήτημα που έχει και διαχρονικά χαρακτηριστικά. Επομένως, θα προσέλθει στην εξεταστική με την σοβαρότητα, διαφάνεια και θεσμικότητα που επιβάλλεται ενώ ταυτόχρονα υλοποιείται το σχέδιο για την εξυγίανση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων με τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα των ελεγκτικών αρχών για τις παράνομες επιδοτήσεις και πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής, που θα οδηγήσουν στη σταδιακή επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν παρανόμως. Στο ζήτημα αυτό θα προχωρήσουμε με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα που η σοβαρότητα του ζητήματος επιβάλλει.

Στις συζητήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, επανέρχεται το τελευταίο διάστημα και το θέμα του εκλογικού νόμου. Παραμένει η κατηγορηματική άρνηση του πρωθυπουργού για αλλαγή του;

Η κυβερνητική πολιτική παραμένει αμετάβλητη σε αυτό το ζήτημα. Ο πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει πρόθεση τροποποίησης του εκλογικού συστήματος.

Τα σημερινά δεδομένα, πάντως, δείχνουν ότι πολύ δύσκολα το παρόν εκλογικό σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Το συνυπολογίζετε στα σενάρια εργασίας, που κάνετε ή θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξουν τόσο πολύ οι συνθήκες μέχρι τον χρόνο των εκλογών;

Σεβόμαστε τη βούληση των συμπολιτών μας, αφού αυτοί θα καθορίσουν τους συσχετισμούς. Δεν παραγνωρίζουμε τη φθορά που προκαλείται πάντα από τη διακυβέρνηση Πιστεύω ακράδαντα, όμως, ότι η δημοκρατία έχει τους δικούς της ρυθμούς και ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και η θετική ψήφος στις εκλογές προϋποθέτουν: έργο και αποτέλεσμα, ειλικρινή και τακτική συνομιλία με την κοινωνία, μετριοπάθεια και ρεαλιστική προσδοκία για το μέλλον. Αυτός είναι και ο πυρήνας της πολιτικής μας και έτσι θα πολιτευθούμε μέχρι τις εκλογές. Θεωρούμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να έχουν ταχύτητα και καλύτερα αποτελέσματα στις πολιτικές τους. Αν καταφεύγεις σε εκλογικά συστήματα και μεθοδεύσεις, κάτι έχει πάει μάλλον λάθος. Και αυτό το λάθος δεν θα το κάνουμε.

Να κλείσουμε με τις διεθνείς εξελίξεις, που είναι ιδιαίτερα πυκνές το τελευταίο διάστημα. Εκτιμάτε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε διεργασίες, που αγγίζουν την ουσία των διεθνών αρχών και κανόνων; Όταν, για παράδειγμα, μιλάμε για αλλαγή συνόρων, πχ στην Ουκρανία;

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερή και σαφή θέση: δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον και αυτό υπαγορεύει και η πολιτική αρχών που υπηρετούμε στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Το 2025, ωστόσο, δεν μοιάζει με τις προηγούμενες χρονιές·οι κίνδυνοι είναι πολλαπλάσιοι και η παγκόσμια σκηνή εξαιρετικά ασταθής. Σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση της Ευρώπης να αλλάξει πορεία είναι καθοριστική: τερματίζει μια μακρά περίοδο κατά την οποία χώρες, όπως η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, επωμίζονταν δυσανάλογο βάρος στην άμυνα και στους εξοπλισμούς.

Σήμερα, διαμορφώνεται για πρώτη φορά ενδο-ευρωπαϊκά μια πιο δίκαιη ισορροπία, ενισχύοντας την συλλογική ασφάλεια και ανακουφίζοντας κράτη–μέλη που βίωναν έντονη πίεση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προάγει τον διάλογο, να στηρίζει την τήρηση των διεθνών κανόνων και να αντιτίθεται σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, αξιοποιώντας στρατηγικές συμμαχίες και διεθνείς συνεργασίες, θα παραμένει σταθερός παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας σε μια εποχή που την έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ.