Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Ινδό Ναρεντρά Μόντι ότι η «σωστή επιλογή» για τις δύο χώρες είναι να είναι φίλες, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησής τους στην Κίνα μετά από επτά χρόνια – ένα νέο ορόσημο στην αναδυόμενη προσέγγιση μεταξύ των δύο πιο πυκνοκατοικημένων χωρών του κόσμου, η οποία σύμφωνα με το CNN επιταχύνθηκε από ένα σημαντικό κοινό στοιχείο για τις δύο χώρες: Τις έντονες «τριβές» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Σι και του Μόντι την Κυριακή, στο περιθώριο μιας περιφερειακής Συνόδου Κορυφής στην ανατολική λιμενική πόλη Τιαντζίν, έρχεται σε μια στιγμή που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν αυστηρούς δασμούς από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και την κριτική του Δυτικού κόσμου για τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

«Ο κόσμος σήμερα σαρώνεται από μετασχηματισμούς που συμβαίνουν μία φορά στον αιώνα. Η διεθνής κατάσταση είναι τόσο ρευστή όσο και χαοτική. Είναι η σωστή επιλογή και για τις δύο πλευρές να είναι φίλοι με καλές γειτονικές και φιλικές σχέσεις, εταίροι που βοηθούν ο ένας τον άλλον να πετύχει», ανέφερε ο Σι.

Τα μηνύματα αυτά θα τα παρακολουθηθούν σίγουρα με προσοχή στην Ουάσιγκτον, όπου οι εντάσεις με το Νέο Δελχί απειλούν να ανατρέψουν τις πολυετείς προσπάθειες των Αμερικανών διπλωματών να εμβαθύνουν τις σχέσεις με τη χώρα ως βασικό αντίβαρο στην ανερχόμενη και ολοένα και πιο επιθετική Κίνα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ επέβαλε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις στην Ινδία, αρχικά επιβάλλοντας δασμούς 25% στις εισαγωγές της στις ΗΠΑ και στη συνέχεια επιβάλλοντας επιπλέον δασμούς 25% στη χώρα ως τιμωρία για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία είναι σημαντικοί αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, αν και η Κίνα δεν έχει ακόμη στοχοποιηθεί με τέτοια μέτρα.

Το Πεκίνο θεωρείται ευρέως ότι επιθυμεί οι νέες εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Μόντι να μειώσουν τις αναπτυσσόμενες σχέσεις ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας.

Σύνοδος Σανγκάης: Η Ινδία δεσμεύεται να βελτιώσει τις σχέσεις με την Κίνα

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε την Κυριακή ότι το Νέο Δελχί δεσμεύεται να βελτιώσει τις σχέσεις με το Πεκίνο στη διάρκεια σημαντικής συνάντησης που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια προκειμένου να συμμετάσχει σε μια διήμερη Σύνοδο του Οργανισμού για τη Συνεργασία της Σανγκάης μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγέτες από την κεντρική, τη νότια και νοτιοανατολική Ασία, καθώς και από τη Μέση Ανατολή, σε μια επίδειξη αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Νότου.

«Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της (αμοιβαίας) εμπιστοσύνης και των (αμοιβαίων) ευαισθησιών», είπε ο Μόντι στον Σι κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ινδού ηγέτη στο X.

Η διμερής συνάντηση έλαβε χώρα πέντε ημέρες αφότου η Ουάσινγκτον επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Ο Μόντι είπε πως έχει δημιουργηθεί ατμόσφαιρα «ειρήνης και σταθερότητας» στα διαφιλονικούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια, τόπο μιας παρατεταμένης στρατιωτικής αντιπαράθεσης έπειτα από φονικές στρατιωτικές συγκρούσεις το 2020 μετά τις οποίες πάγωσε η συνεργασία στα περισσότερα πεδία μεταξύ των στρατηγικών αντιπάλων που διαθέτουν αμφότεροι πυρηνικά όπλα.

Ο Ινδός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τη διαχείριση των συνόρων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Οι δύο ηγέτες είχαν μία σημαντική συνάντηση στη Ρωσία πέρυσι όπου κατέληξαν σε συμφωνία για συνοριακές περιπολίες ξεκινώντας μια προσπάθεια λιωσίματος των πάγων η οποία έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδα καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να αντισταθμίσει τις ανανεωμένες δασμολογικές απειλές της Ουάσινγκτον.

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών, που είχαν ανασταλεί από το 2020, «επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο Μόντι χωρίς να αναφερθεί σε χρονικό πλαίσιο.

Η Κίνα συμφώνησε να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, λιπασμάτων και μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων αυτόν τον μήνα στη διάρκεια μιας σημαντικής επίσκεψης στην Ινδία του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Η Κίνα εναντιώνεται στους υψηλούς δασμούς της Ουάσινγκτον στην Ινδία και θα «σταθεί σθεναρά δίπλα στην Ινδία», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Κινέζος πρεσβευτής στην Ινδία Σου Φεϊχόνγκ.

Τους τελευταίους μήνες η Κίνα επέτρεψε σε Ινδούς προσκυνητές να επισκεφθούν βουδιστικούς τόπους στο Θιβέτ, και οι δύο χώρες ήραν αμοιβαία περιορισμούς στη χορήγηση βίας.