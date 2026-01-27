Υπ. Ανάπτυξης: Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να γίνει «ουρά» του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου

«Το ΠΑΣΟΚ, πιστό στην τακτική του λαϊκισμού που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, αντί να συμβάλει με σοβαρότητα σε μια δύσκολη μάχη για την ελληνική κτηνοτροφία, επιλέγει να γίνει ουρά του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου» αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε απάντησή του στο ΠΑΣΟΚ.

Νωρίτερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ανακοίνωσή του κατηγορούσε την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των κυβερνητικών ψευδών».

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, το ΠΑΣΟΚ «επιλέγει -συνειδητά- να αποσιωπήσει τα πραγματικά δεδομένα» προσθέτοντας ότι το υπουργείο αναγκάζεται να επανέλθει σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, ενώ απαντήσεις δόθηκαν από τον Κώστα Τσιάρα στην πρόσφατη συνεδρίαση της Βουλής για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Στην απάντησή του διερωτάται «τι προτείνει ακριβώς το ΠΑΣΟΚ; Προτείνει εμβολιασμό με μη εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί η πραγματικότητα είναι μία. Δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ για την ευλογιά αιγοπροβάτων και, κατά συνέπεια, η εισαγωγή/διάθεση/χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων ενέχει κινδύνους για τις ελληνικές εξαγωγές».

Επιπλέον, υπογραμμίζει εάν η αξιωματική αντιπολίτευση θα αναλάβει την ευθύνη για τις εμπορικές συνέπειες και επισημαίνει ότι «ακόμη και σε υποθετικό σενάριο εμβολιασμού (κατ' εξαίρεση και υπό αυστηρούς όρους), τα ίδια τα ευρωπαϊκά κείμενα και η σχετική απάντηση του κ. Βάρχελι σε ερώτηση ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμού συνοδεύεται από μέτρα/περιορισμούς στη διακίνηση ζώων και προϊόντων (με ειδική πρόβλεψη για γαλακτοκομικά από εγκαταστάσεις που υπάγονται στο σχέδιο). Με απλά λόγια, ο εμβολιασμός δεν είναι “μαγικό κουμπί” που λήγει την επιζωοτία ή ανοίγει αυτόματα τις αγορές».

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς έχει επισημάνει ότι με τα σημερινά δεδομένα, ο μαζικός εμβολιασμός μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση, ιδίως όταν στην πράξη παρατηρούνται ελλείμματα βιοασφάλειας. Επιπλέον, τα διαθέσιμα ζωντανά εμβόλια δεν είναι αδειοδοτημένα στην ΕΕ και δεν υποστηρίζουν εργαστηριακή διάκριση εμβολιασμένων/μολυσμένων (αρχή DIVA), γεγονός που δυσχεραίνει την επιτήρηση και έχει συνέπειες στη διαχείριση και στο εμπόριο.

Και καταλήγει πως «το θέμα της “επιστολής” είχε ήδη τεθεί δημόσια από τον Οκτώβριο και έχει μάλιστα συζητηθεί και στη Βουλή! Το να εμφανίζεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ να ανακυκλώνει την ίδια γραμμή, είναι επιλογή επικίνδυνα δημαγωγική. Θα έπρεπε, όμως, να γνωρίζει ότι πάντα το αυθεντικό είναι καλύτερο από το… ιμιτασιόν».