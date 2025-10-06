Ξεκινάει η τρίτη σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής - Κατάθεση προσχεδίου Προϋπολογισμού 2026

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ' Συνόδου της Κ' Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Εισερχόμαστε δηλαδή, στο τρίτο έτος της εικοστής κοινοβουλευτικής περιόδου, που άρχισε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Στις 11:00 πμ, θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Στις 11:30 το μεσημέρι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα (6 και 8) του Κανονισμού της Βουλής.

Σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται επίσης, η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού Προϋπολογισμού 2026. Το προσχέδιο αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Οι σημαντικότερες «στιγμές» της εβδομάδας περιλαμβάνουν: