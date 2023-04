Τζορτζ Τσούνης: Αισθάνομαι υπερήφανος για την εξαιρετική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ

Στην εξαιρετική σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα αναφέρθηκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος δήλωσε πως είναι υπερήφανος για τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε στο twitter, «είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για την εξαιρετική συνεργασία των χωρών μας». Ενώ όπως τόνισε ΗΠΑ και Ελλάδα προωθούν τους κοινούς τους στόχους για ειρήνη και ευημερία.

U.S.-Greece relations are stronger than ever. I'm tremendously proud of our countries outstanding cooperation as we advance our shared goals for peace and prosperity. 🇺🇸🇬🇷 @PrimeministerGR pic.twitter.com/TpHwuRKqIg