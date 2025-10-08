Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά ως αφετηρία, όχι ως τερματισμός

Η είσοδος του χρηματιστηρίου της Αθήνας στις αναπτυγμένες αγορές δεν είναι μια τυπική υπόθεση αλλαγής της κατάταξης της Ελληνικής αγοράς.

Η Λεωφόρος Αθηνών αναβαθμίστηκε με το σπαθί της καθώς εκπλήρωσε μέσα σε μια ικανή περίοδο 22 ποιοτικά κριτήρια διαπραγμάτευσης, ποσοτικές απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης και διαπραγμάτευσης για έναν ελάχιστο αριθμό τίτλων παράλληλα με την αναβάθμιση της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα.

Το όφελος δεν είναι άμεσο — η αλλαγή θα ισχύσει από το 21 Σεπτεμβρίου 2026 — υπάρχει αρκετός χρόνος για την προσαρμογή των επενδυτών στα νέα δεδομένα, αφενός τα επενδυτικά κεφάλαια που εστιάζουν λόγω καταστατικού στις αναδυόμενες/αναπτυσσόμενες αγορές σταδιακά θα μηδενίσουν τις θέσεις τους ενώ νέοι παίκτες με mandate τοποθετήσεων σε ανεπτυγμένες αγορές θα ενισχύουν τις θέσεις τους.

Η αλλαγή δεν εξασφαλίζει αυτόματα ότι όλα τα προβλήματα (π.χ. πολιτικός κίνδυνος, γεωπολιτική αστάθεια, κλπ) έχουν εξαλειφθεί — οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αξιολογούν αυτούς τους παράγοντες. Ωστόσο οι αποτιμήσεις θα αποκτήσουν υψηλότερο βαθμό προσαρμογής στις ομοειδείς εταιρίες του εξωτερικού, επί του παρόντος αυτή είναι μια ευνοϊκή συνθήκη για το ΧΑ λόγω των αποκλίσεων που παρατηρούνται.

Το ζητούμενο στην υπόθεση της αναβάθμισης της αγοράς δεν είναι απλώς η συμμετοχή στο κλαμπ των Χρηματιστηρίων που έχουν πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων (15 τρις ευρώ) αλλά η δημιουργία ενός αφηγήματος που θα διατηρήσει την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς στο επίκεντρο ή έστω σε υψηλές θέσεις ως προς την εστίαση των κεφαλαίων που θα αποκτήσουν θέσεις σε ελληνικές μετοχές.

Το αφήγημα αυτό οφείλει να χτιστεί μέσα από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας και να απαντά στο ερώτημα «γιατί πρέπει ένας επενδυτής να έχει στο χαρτοφυλάκιο του Ελλάδα». Η συνθήκη αυτή θα δημιουργήσει κινητικότητα σε επενδυτικά κεφάλαια έξω από την περίμετρο των παθητικών εισροών που αναγκαστικά θα εισέλθουν λόγω σταθμίσεων και που κάποια στιγμή θα εξαντλήσουν την δυναμική τους.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν τελειώνει σε μια υψηλή τιμή στο ταμπλό ή μια υπεραξία στο μέτοχο, έχει αποτύπωμα στην Εθνική Οικονομία, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ακόμα και στην επιρροή καταστάσεων και πολιτικών προς όφελος της χώρας.

Η αναβάθμιση της αγοράς αποτελεί μέσο για τη δημιουργία μεγαλύτερων μεγεθών, βασισμένων σε μια επενδυτική βάση με υψηλή ρευστότητα και πολλαπλά οφέλη, ακόμη και πέρα από τους οικονομικούς τομείς.

Αν η προσπάθεια εξαντληθεί στο να αποκτήσουμε την βαθμίδα που θα μας οδηγήσει απλώς σε μια υψηλότερη κατάταξη τότε μάλλον το όφελος θα εξαντληθεί χωρίς ένα αποτέλεσμα που να μεγιστοποιεί την αξία αυτής της κίνησης. Και η παράμετρος του αφηγήματος (νέες εταιρίες, κλάδοι αιχμής, αύξηση της αναγνωρισιμότητας της αγοράς, γεωγραφικός χαρακτήρας οικονομικού κέντρου, κλπ) θα πρέπει να είναι μια σταθερή προτεραιότητα της ΕΧΑΕ με όποια διοίκηση και αν προκύψει στο μέλλον.