 Ο Ανάλγητος  

Περιμένω με ανυπομονησία τις νέες δημοσκοπήσεις. Και κυρίως τα ερωτήματα που θα έχουν γίνει προς τους ψηφοφόρους. Αν δηλαδή μαζί με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα ασχολούνται και με τα εσωκομματικά της ΝΔ.

Η συγκυβέρνηση της «Νέας Δεξιάς» και της «Νέας Αριστεράς». Δεν πρόκειται για κάποιο νέο σενάριο. Η χώρα δεν διαθέτει ανθρώπους ικανούς να παράγουν διαρκώς νέα σενάρια. Συνήθως πρόκειται για αναπαραγωγή παλαιών πετυχημένων ή ακόμη και αποτυχημένων σίριαλ. Το ίδιο ακριβώς σενάριο, λοιπόν, είχε παιχτεί πριν δέκα χρόνια και είχε προωθηθεί τότε από το λόμπι των δραχμιστών. Το «σχέδιο» ανατράπηκε από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ.

Τότε ήταν το λόμπι των δραχμιστών, σήμερα εκείνο των ρωσόφιλων. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τα ίδια πρόσωπα και για το ίδιο ακριβώς «σχέδιο», τη γεωπολιτική μετατόπιση της χώρας. Από το «ανήκουμε εις την Δύση» σε κάτι πιο ουδέτερο. Ένας τρίτος δρόμος. Όχι για τον σοσιαλισμό, αλλά για την εξωτερική μας πολιτική. Πιο κοντά στη Ρωσία και στην Κίνα και πιο μακριά από τις «μισητές» Βρυξέλλες.

Το περίεργο είναι ότι η δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα συμβαδίζει χρονικά απόλυτα με τις εσωκομματικές εξελίξεις στη ΝΔ. Αν με «πιάνετε».

Κι είναι κακή η συναίνεση; Το αντίθετο! Καλοδεχούμενη μπροστά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε γι αυτό. Μιλάμε για την επανάληψη του 2015.

Στο Μαξίμου αντιμετωπίζουν το θέμα Τσίπρα ως μια μεγάλη ευκαιρία. Και αν ήταν μόνο το θέμα Τσίπρα θα ήταν πράγματι έτσι. Αλλά έχουν και τα εσωκομματικά, τα οποία, όπως έχουμε ήδη πει, δεν είναι ξεκομμένα από την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη.

«Στην οικονομία που πονάει ο Τσίπρας». Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στον Αlexis, δηλαδή να θυμίζει την οικονομική διακυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού με τη σημερινή. Όπως μου έλεγε κυβερνητικό στέλεχος ο κ. Τσίπρας είχε επιβάλλει 30 άμεσους και έμμεσους φόρους, ενώ «εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 85 φόρους. Η Ελλάδα έχει ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και οι επενδύσεις τρέχουν με μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης μειώνοντας το επενδυτικό κενό με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο κ. Τσίπρας είχε κλειστές τράπεζες και έφερε αχρείαστο μνημόνιο». Το γήπεδο λοιπόν της οικονομίας επιλέγει η κυβέρνηση, ίσως όχι άδικα.

Πιάνοντας τους πρώην το μυαλό μου τρέχει στην εκδήλωση που θα μιλήσει ο Κώστας Καραμανλής στις 15 Οκτωβρίου αφιερωμένη στην Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής.

Τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως μας τα έλεγε η αντιπολίτευση για τον Ερντογάν. Θυμάστε πως την επομένη της συνάντησης με Τραμπ μιλούσαν για «απομόνωση της Ελλάδας» και πως «ο Σουλτάνος τα πήρε όλα». Τίποτα δεν πήρε και οι…σφαλιάρες από την Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος είχε ζητήσει από τον Τραμπ να δοθεί λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει με την τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank για την παράκαμψη του εμπάργκο στο Ιράν. Η απάντηση ήρθε: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την εξέταση της προσφυγής της τουρκικής τράπεζας…

Ο Ανάλγητος

