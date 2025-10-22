Τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»: Κανονικά στη Βουλή για την ψηφοφορία ο Νίκος Δένδιας

Ο Νίκος Δένδιας θα πάει κανονικά στη Βουλή και θα ψηφίσει την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η παραπάνω εξέλιξη διαψεύδει τις φήμες ότι ο υπουργός Άμυνας επρόκειτο να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, προκειμένου να υπογραμμίσει και με αυτό τον τρόπο την αποστασιοποίησή του από την ρύθμιση.

Οι φήμες αυτές, λέγεται ότι ώθησαν από το πρωί την αντιπολίτευση να ζητά να προσέλθει ο κ. Δένδιας στη Βουλή σημειώνοντας με έμφαση την απουσία του και από την χθεσινή συζήτηση.

Προηγήθηκε η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ 100,3, όπου δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει ο ίδιος με τον Νίκο Δένδια για την τροπολογία και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία. «Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο», τόνισε.

Η ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η αντιπολίτευση, αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:00 και μετά την ψήφισή της θα καταστεί νόμος του Κράτους, ως εκ τούτου τα συναρμόδια υπουργεία, Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, αναμένεται να πράξουν ό,τι προβλέπεται για την ανάδειξη, συντήρηση και φύλαξη του Μνημείου.