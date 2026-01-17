Τριμερής Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος στο Κάιρο

Τριμερής Σύνοδος μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών το επίκεντρο της Συνόδου θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου



Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, θα μεταβεί το Σάββατο στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, όπου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι και θα συμμετάσχει και σε Τριμερή Σύνοδο με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΕΞ την ημερήσια διάταξη της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Αιγύπτου θα συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ενέργειας, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου, το Κυπριακό, καθώς επίσης και περιφερειακές εξελίξεις.