Τριεδρική περιφέρεια Αποδήμων: Πώς θα λειτουργεί και τι προβλέπει το σχέδιο Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο

Η κυβέρνηση παρουσίασε μια εμβληματική μεταρρύθμιση που αλλάζει τον χάρτη της πολιτικής συμμετοχής του Απόδημου Ελληνισμού. Με τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου για τις εθνικές εκλογές και τη δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Αποδήμων, ανοίγει ένας νέος δρόμος έμπρακτης σύνδεσης εκατομμυρίων Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «θεσμική μεταρρύθμιση που αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί».

Όπως επισήμανε, η εμπειρία των προηγούμενων ετών ανέδειξε αδυναμίες, καθώς η πρόβλεψη φυσικής παρουσίας στις κάλπες δεν διευκόλυνε ουσιαστικά τους εκτός Ελλάδας εκλογείς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονταν να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για να ψηφίσουν. Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές επιτρέπει πλέον το επόμενο αποφασιστικό βήμα.

Αυτό, όπως είπε, είναι οι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό να μην περιορίζονται απλώς στην επιλογή κόμματος, αλλά να μπορούν να ψηφίζουν και συγκεκριμένο βουλευτή ως άμεσο εκπρόσωπό τους. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, ώστε οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς να εκλέγουν οι ίδιοι τους αντιπροσώπους τους, σε καθεστώς πλήρους ισότητας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019, χωρίς να αλλάζει τίποτα στο εκλογικό σώμα, στις υπόλοιπες περιφέρειες ή στο όριο εισόδου στη Βουλή, το οποίο παραμένει στο 3%.

Χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «ακόμη μία σφραγίδα στο διαβατήριο της σύγχρονης και ανοιχτής Ελλάδας» και έναν κρίσιμο κρίκο που ενώνει τη μητέρα πατρίδα με τα εκατομμύρια των Ελλήνων του εξωτερικού, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, ενδυναμώνονται συνολικά οι σχέσεις με την ομογένεια, μέσα και από πρωτοβουλίες όπως το brain regain.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυνατότητα σταυροδοσίας, υπογραμμίζοντας ότι ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του εξωτερικού μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή και τη δυναμική της εθνικής κάλπης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αντιπαράθεση υποψηφίων από μεγάλες κοινότητες, όπως η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αυξημένης προσέλευσης των αποδήμων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών να ξεκινήσει άμεσα διαβούλευση με τα κόμματα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα εξασφαλιστεί η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που απαιτεί το Σύνταγμα.

«Σε μια εποχή που η δημοκρατία δοκιμάζεται με πολλούς τρόπους, η ενθάρρυνση της συμμετοχής στη δημόσια ζωή αποτελεί αυτονόητη εθνική επιλογή, πέρα και πάνω από κομματικά τείχη», υπογράμμισε, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμπαραταχθούν σε αυτή την «πολύ σημαντική θεσμική και εθνική αλλαγή».

Πώς θα λειτουργεί η Τριεδρική περιφέρεια Αποδήμων

Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς κατά τις βουλευτικές εκλογές και τον ορισμό τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού παρουσίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιβάνιος απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η ψήφιση της συμβολικής αυτής μεταρρύθμισης, 2 χρόνια ακριβώς μετά από τη θεσμοθέτηση και επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των Ελλήνων εκλογέων, που βρίσκονται εκτός της χώρας, πλέον και στις εθνικές εκλογές.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, θα επιτρέψει στους εκλογείς αυτούς να επιλέξουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις εθνικές εκλογές του 2023, ψήφισαν περίπου 18 χιλιάδες εκλογείς σε φυσικά εκλογικά τμήματα που συστάθηκαν ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που έθετε ο ν. 4648/2019.

Οι περιορισμοί ως προς τα κριτήρια συμμετοχής έχουν ήδη αρθεί, από το 2023, ενώ στόχος είναι πλέον οι εκλογείς να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους επιστολικά, από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε εκλογικά τμήματα ακόμη σε διαφορετικό κράτος, όπως συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Το νομοσχέδιο για την επιστολή ψήφο: