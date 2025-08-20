Τραμπ: Να παραιτηθεί τώρα η διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του κάλεσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, να υποβάλει την παραίτησή της καθώς κατηγορείται για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε την έκκληση της της επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ, η οποία προέτρεπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει την υπόθεση Κουκ.

«Η Κουκ πρέπει να παραιτηθεί τώρα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

H Κουκ ήταν μεταξύ των μελών της Fed που ψήφισαν τον περασμένο μήνα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζερόμ Πάουελ δεν καθορίζει μόνος του τα επιτόκια. Οι αποφάσεις προέρχονται από ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, συμπεριλαμβανομένου της Κουκ.