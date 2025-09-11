Τους «μυρίζουν» τα μέτρα και προσβάλλουν την κοινωνία

Το καλό για την κυβέρνηση είναι, ότι οι πολίτες θα σταθμίσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ, με πολύ πιο καθαρό ζύγι απ’ αυτά που αναζητεί αμήχανα η αντιπολίτευση, καθώς δεν μπορεί ούτε για ψίχουλα να μιλήσει, ούτε για εμπαιγμό.

Όσο πείθει η πρόταση Βελόπουλου να φτιάξει η ΜΟΜΑ κοινωνικές κατοικίες και το προσκλητήριο Λυμπερόπουλου στους οδηγούς ταξί να σηκώσουν μπαϊράκι ενάντια στην… Τεχνητή Νοημοσύνη, άλλο τόσο αποδομείται το σχέδιο φορο-ελαφρύνσεων με τα περί κοινοτικής οδηγίας, που δήθεν «υποχρεώνει» την Ελλάδα να μειώσει τον ΦΠΑ.

Οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πυρετωδώς προκειμένου να καταγράψουν τον πρώτο αντίκτυπο των μέτρων στην ψυχολογία και το μυαλό των πολιτών, θα ήταν σκόπιμο να θέτουν και το ερώτημα «πως κρίνετε την αντίδραση της αντιπολίτευσης στα μέτρα».

Ειδικά στο ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν διαθέσιμη αυτή την πληροφορία, πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλήσει στη ΔΕΘ, για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην εθιμοτυπική συνάντησή του προχθές με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, υποβάθμισε σε «μικροδιαχείριση» το πλέγμα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης και δεσμεύθηκε ότι το ερχόμενο Σάββατο εκείνος θα εμφανίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με το οποίο η χώρα θα γίνει «πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά».

Προεικάζεται, σε βαθμό απόλυτης βεβαιότητας, ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα καλύψει άπασες τις απαιτήσεις του κοινού, που δεν καλύφθηκαν από τα κυβερνητικά μέτρα. Εύκολη αντιπολιτευτική δουλίτσα. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα αντιπροτείνει επαναχορήγηση του δέκατου τρίτου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, επαναφορά του ΕΚΑΣ και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, επιβολή του ΕΑΜ (Ενδεδειγμένο Αντικειμενικό Μίσθωμα) σε ακίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιοτικής στέγασης.

Σχετικά με την πρόταση του, για απαλλαγή από τον ΦΠΑ επιχειρήσεων με τζίρο έως 40.000 ευρώ, με το σκεπτικό ότι αυτό θα έδινε πραγματική ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, χαρακτηρίζεται ήδη ως ιδανική συνταγή για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Θα άνοιγε μια τεράστια κερκόπορτα και σε έκρηξη των εικονικών συναλλαγών μεταξύ των χιλιάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με συλλογικό έπαθλο τον μηδενικό ΦΠΑ και τρύπες στα κρατικά ταμεία.

Τον περασμένο Απρίλιο εξάλλου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στη Ρόδο, είχε διατυπώσει την εξής πρόταση: να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο για τα έσοδα από τον «υπερβάλλοντα ΦΠΑ» που εισπράττεται σε νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση.

Μόλις ανακοινώθηκε ότι η Ρόδος και η Κως - ναυαρχίδες του τουρισμού στα Δωδεκάνησα - δεν εντάσσονται στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ που εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, ο βουλευτής Δωδεκανήσου και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης εξαπέλυσε μύδρους.

«Ο Πρωθυπουργός και η ΝΔ επιστρέφουν στη Δωδεκάνησο πολύ λιγότερα από αυτά που μας άρπαξαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι χθεσινές ανακοινώσεις για την μείωση του ΦΠΑ είναι ο ορισμός της πολιτικής εξαπάτησης» κατήγγειλε ο κ. Νικητιάδης λίγους μήνες αφότου ο αρχηγός του, ομολογούσε πανηγυρικά ότι το σημαντικότερο μέρος των εσόδων από τον ΦΠΑ στα νησιά, προέρχεται από τις τσέπες των εκατομμυρίων τουριστών.

Για το λόγο αυτό άλλωστε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόταν σε «υπερβάλλων ΦΠΑ» και ζητούσε να πηγαίνει σε ένα χωριστό ταμείο και να επιστρέφει σε έργα υποδομής, κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας. Σας ακούγεται κάτι εντελώς διαφορετικό απ΄αυτό που ήδη κάνει η κυβέρνηση χωρίς μάλιστα τη δημιουργία και την παρεμβολή ενός ακόμη οργανισμού;

Κλωθογυρίζοντας, μήπως και γεννήσει μια άλλη εναλλακτική οικονομική συνταγή, η αξιωματική αντιπολίτευση μπερδεύεται περισσότερο και χάνει την ευκαιρία να μιλήσει για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ζητά η κοινωνία και τις βάζει ξανά στο τραπέζι ο πρωθυπουργός, ζητώντας συναίνεση.

Αποτέλεσμα είναι το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ότι χάνει και το τρένο που φεύγει και το άλλο που έρχεται.