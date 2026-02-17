Τουρκικά ΜΜΕ: Ανησυχία για τις κινήσεις της Ελλάδας στην ενέργεια - «Κινείται πολύ γρήγορα στους υδρογονάνθρακες»

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται εκτενώς με τις ενεργειακές κινήσεις της Ελλάδας, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης του ΣΚΑΪ, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικούς τίτλους εφημερίδων της Άγκυρας.

Η εφημερίδα Cumhuriyet κυκλοφόρησε με τίτλο «Η Ελλάδα πάτησε γκάζι στους υδρογονάνθρακες», σημειώνοντας ότι η Αθήνα «τρέχει ένα πρόγραμμα αρκετά γρήγορα στην Ανατολική Μεσόγειο για να αναζητήσει φυσικό αέριο».

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Anadolu Agency έγραψε: «Η Ελλάδα πραγματοποιεί έρευνες με Chevron–HelleniQ Energy σε Μόρα και Κρήτη».

«Οι γίγαντες της ενέργειας ξεκινούν έρευνες αερίου στην Ελλάδα», γράφει, επίσης, η εφημερίδα Nefes.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, στην Τουρκία παρακολουθούν στενά τα μεγάλα βήματα που κάνει η Ελλάδα — ή τουλάχιστον έτσι ερμηνεύονται από τουρκικής πλευράς — στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων. Παράλληλα, στο εσωτερικό της Τουρκίας διατυπώνονται επικρίσεις για τις κινήσεις που, κατά ορισμένους, δεν πραγματοποιεί η ίδια η Άγκυρα στην περιοχή.