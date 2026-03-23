«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Πολλοί αναλυτές εξηγούν την άνοδο των ποσοστών της ΝΔ κατά μέσο όρο 2% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ως αποτέλεσμα της ανησυχίας λόγω του πολέμου στο Ιράν που τροφοδοτεί την περίφημη «συσπείρωση στην σημαία».

Σωστό, αλλά ανεπαρκές. Αν κάποιος δει δημοσκοπήσεις στην ίδια περίοδο σε χώρες της Ευρώπης, δεν βλέπουμε καμία συσπείρωση στις Κυβερνήσεις τους. Στη Γερμανία τα δύο κυβερνητικά κόμματα πέφτουν και ανεβαίνει το AfD, στη Μεγάλη Βρετανία ο Στάρμερ πέφτει και το ίδιο συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γαλλία κ.ά.

Άρα τίποτα δεν είναι αυτονόητο, καμία Θεωρία δεν εφαρμόζεται νομοτελειακά. Στην Ελλάδα έχουμε άνοδο όχι μόνο λόγω της συσπείρωσης στη σημαία, αλλά γιατί υπήρχαν πρωτοβουλίες, με πιο συμβολική την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο. Οι χειρισμοί της Κυβέρνησης τόνωσαν την ανάγκη σταθερότητας, το αίσθημα ασφάλειας, την εθνική αυτοπεποίθηση και αυτά λειτούργησαν υπέρ της Κυβέρνησης.

Τίποτα λοιπόν δεν είναι αυτονόητο στην Πολιτική, όπως και τίποτα δεν είναι αμετακίνητο. Μπροστά της η Κυβέρνηση έχει τώρα το στοίχημα της αντιμετώπισης των οικονομικών παρενεργειών του πολέμου. Αν τα καταφέρει, θα ανέβει κι άλλο γιατί έχει αποθέματα. Αν όχι…

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).