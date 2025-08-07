Τηλεφωνική επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη - Χέρτσογκ: Έμφαση στην απελευθέρωση των ομήρων

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, όπως είχε πράξει και σε πρόσφατη συνομιλία του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων.

Επίσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.