Θα είναι η έκπληξη της χρονιάς! Ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με την Μαρία Καρυστιανού. Η συνάντησή τους έγινε σε καλό κλίμα. Λέγεται, λοιπόν, ότι εξετάζεται το σενάριο ο Αντώνης να δηλώσει την υποστήριξή του στον «αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού». Είναι ένα σενάριο που αν επιβεβαιωθεί θα δώσει πολιτική νομιμοποίηση στη Μαρία σε ένα κοινό με το οποίο σήμερα δεν συνομιλεί και θα της επιτρέψει να φλερτάρει με διψήφια νούμερα. Το club του καπνεργοστασίου, πάντως, ποντάρει πολλά στην Μαρία. Και το παιχνίδι είναι κυρίως γεωπολιτικό.

Πόσο πιθανό είναι το σενάριο συνεργασίας Σαμαρά – Καρυστιανού; Κάποιοι ίσως να το θεωρούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ο ανάλγητος όχι! Τι πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί; Κάποια στιγμή ο Αντώνης να δηλώσει δημόσια ότι δεν κάνει ο ίδιος πολιτικό κόμμα, αλλά στηρίζει αμέριστα την κυρία Καρυστιανού στον αγώνα που δίνει «για την κάθαρση του πολιτικού συστήματος». Είναι μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει άρδην την εικόνα του «κόμματος Καρυστιανού», δίνοντάς της «πολιτική νομιμοποίηση» σε ένα κοινό με το οποίο σήμερα δεν συνομιλεί.

Μία τέτοια κίνηση εξυπηρετεί και τους δύο. Τα κέρδη της Καρυστιανού είναι δεδομένα. Αλλά και ο Αντώνης θα είναι έτσι κι αλλιώς «νικητής». Ο ίδιος δεν κινδυνεύει στη Δύση της πολιτικής του καριέρας να «εκτεθεί» με την ίδρυση ενός κόμματος που δεν θα εισέλθει στη Βουλή και ταυτόχρονα θα του δοθεί η δυνατότητα να εκδικηθεί με ένα δηλητηριώδες βέλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή τουλάχιστον αυτό μπορεί να πιστεύει.

Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Τι θα συμβεί αύριο, είναι ένα άλλο θέμα. Ο Αντώνης έγινε πρόσφατα μέλος στο club του καπνεργοστασίου. Δεν ήταν πάντοτε σε αυτό το περιβάλλον. Οι αναφορές του δεν είναι ίδιες με αυτές του Κώστα Καραμανλή και των στενών του φίλων στην πολιτική και στα media. Οπότε, ας μην είμαστε σίγουροι αν θα παραμείνει στην «παρέα» μέχρι το τέλος. Ο Αντώνης έχει μια διαφορετική διαδρομή απ’ όλους τους άλλους. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν ένας πετυχημένος πρωθυπουργός. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει σήμερα στη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τέλος, λοιπόν, μπορεί να μετρήσει την υστεροφημία του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά που λέμε να ανατραπούν…

Οι πληροφορίες της στήλης είναι ότι το club του καπνεργοστασίου και τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που το στηρίζουν έχει ανοίξει τις μηχανές του και δουλεύει ασταμάτητα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το εύλογο ερώτημα είναι τι κρύβεται πίσω απ’ αυτήν τη σπουδή. Ποιον τελικά εξυπηρετεί να έχει η χώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά του κόμματος Καρυστιανού. Αυτό που σίγουρα θα συμβεί είναι να πληγεί η εικόνα μιας χώρας που μπορούν να εμπιστεύονται οι σύμμαχοί της. Μήπως τελικά αυτός είναι ο σκοπός; Η με κάθε τρόπο αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας;

Θα ρωτήσετε τι δουλειά έχει ο Βαγγέλης Βενιζέλος με όλους αυτούς. Νομίζουμε ότι το ίδιο θα πρέπει να έχει αναρωτηθεί και ο ίδιος. Ίσως να τον… παρέσυρε ο στενός του φίλος Βαγγέλης Μυτιληναίος. Ίσως…

Η βιομηχανία εκπέμπει SOS και η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει σοβαρά πάνω από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Δύο είναι τα προβλήματα που ζητούν επιτακτική λύση και συζητούν οι βιομήχανοι. Το πρώτο είναι το ενεργειακό κόστος, κάτι που είναι ήδη γνωστό. Το δεύτερο και σημαντικό ζήτημα είναι οι μεγάλες ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Η διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από το εξωτερικό φτάνει έως τους εννέα μήνες!

Στις κατασκευές υπάρχουν ελλείψεις σε εργοδηγούς, ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων και πολιτικούς μηχανικούς. Στην τεχνολογία οι ελλείψεις είναι ακόμα μεγαλύτερες και αφορούν σε τομείς όπως software engineering, cyber security, project management και εξειδίκευση σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Το πρόβλημα στην τεχνολογία είναι ακόμα πιο έντονο, καθώς το προσωπικό απαιτείται να είναι υψηλής ειδίκευσης…

Το ζητούμενο είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία. Να μπορούν να φέρνουν πιο άμεσα εργαζόμενους από το εξωτερικό και να γίνονται τα έργα. Τουλάχιστον αυτό.

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ο 9ος γύρος ελληνοτουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας μεταξύ Χάρη Θεοχάρη και της υφυπουργού εξωτερικών της Τουρκίας.

Χαμένη για χαμένη υπόθεση η Νίνα Κασιμάτη σκέφτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και της αρνήθηκαν την άδεια που φέρεται ότι ζήτησε η βουλεύτρια Πειραιά προκειμένου να παραστεί στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμωνας» στο Ναύσταθμο. Η Κασιμάτη όχι μόνο πήγε αλλά στις φωτογραφίες και στα πλάνα βρίσκεται αγέρωχη πίσω από τον ΠτΔ και τον πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι κάθε χρόνο η Νίνα έβγαινε κόντρα στην γραμμή του κόμματός της και ψήφιζε τις αμυντικές δαπάνες.

Ο ανάλγητος