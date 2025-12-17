Τι έλεγε ο Αλ. Τσίπρας για τον ευρωβουλευτή Ν. Παππά: Μπορεί να φέρει το «Τρίποντο της Αλλαγής»

Την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, για τον δήμο Αθηναίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 πρότεινε ο τότε πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας τη θερμή υποστήριξή του προς το πρόσωπό του.

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του, διατύπωσε την πεποίθησή του ότι ο Νίκος Παππάς μπορεί να φέρει «το τρίποντο της αλλαγής» και, θέλοντας να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, σημείωσε ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να αποδειχθεί και «μπάζερ μπίτερ».

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο μεγάλος περίπατος της ταλαιπωρίας και της οικογενειοκρατίας στον Δήμο της Αθήνας. Η επιθυμία του διεθνούς καλαθοσφαιριστή Νίκου Παππά να ηγηθεί της προσπάθειας, μπορεί να φέρει το τρίποντο της αλλαγής. Και μάλιστα μπάζερ μπίτερ».