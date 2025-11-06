Τι δεν καταλάβατε; Κατ' εντολή της Μαρίας, περιμένουν και οι άλλοι...

Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, δεν είναι ο μοναδικός που αναμένει από την κυρία Μαρία Καρυστιανού, να διαψεύσει όσα ποταμηδόν είπε ο Νίκος Καραχάλιος, από τηλεοράσεως, για τις κοινές προπαρασκευαστικές ενέργειες που στόχευαν στη δημιουργία πολιτικού κινήματος ή κόμματος που θα κεφαλαιοποιήσει την οργή και τον αντισυστημισμό.

Οι λεπτομερείς αναφορές Καραχάλιου, για το πως εκλήθη από τη Μαρία Καρυστιανού, στο γραφείο της, πως με εντολή της το καλοκαίρι κάλεσαν τα κανάλια για να ανακοινώσουν το πολιτικό υποκείμενο και πως η ίδια υπαναχώρησε από όσα είχαν συμφωνηθεί, καθώς έχει κάποιους δισταγμούς, θέτουν μείζονα ζητήματα και για τους δυο.

«Η Μαρία με φώναξε σε γραφείο, κάναμε σύσκεψη και μου είπε "Νίκο, θέλω να προχωρήσουμε. Να οργανώσουμε το κίνημα που μπορεί να μετεξελιχθεί σε κόμμα, απ' τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν βάζει μυαλό και να πάμε στο Κοινοβούλιο και να φέρω την κάθαρση"», ανέφερε στην τηλεοπτική συνέντευξή του ο επικοινωνιολόγος.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, καμιά αντίδραση, απάντηση ή σχόλιο δεν υπάρχει από τη Μαρία Καρυστιανού, ή έστω από τη δικηγόρο της Μαρία Γρατσία.

Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε αντιδιαστολή με την ακαριαία αντίδραση της, όταν προ ημερών ο ίδιος άνθρωπος, έκανε δημόσια τα αποκαλυπτήρια για το «ΚΥΜΑ», και τα ΜΜΕ διάβασαν ως τον προπομπό οριστικής καθέλκυσης της στα νερά της πολιτικής.

Η άμεση επίπληξη της προς Μέσα και δημοσιογράφους εμπεριείχε εμμέσως καταγγελία για τον Καραχάλιο, στον οποίο χρέωνε παραπλάνηση και διαβολή, θράσος, προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων και σύνδεσής της με το «σάπιο πολιτικό σύστημα».

Θιγμένος ή απογοητευμένος από τα μπρος πίσω, τους δισταγμούς και ίσως την… αχαριστία της Μ. Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος, της πέταξε το γάντι. « Αν η Μαρία θέλει τα κλειδιά του domain, τα έχει αύριο. Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στον κόσμο».

Βιαστικό ή εκβιαστικό είναι το σπρώξιμο στην κυρία Καρυστιανού, να κάνει οριστικά το βήμα μπροστά ή το βήμα πίσω; Παίρνοντας τοις μετρητοίς τα λεγόμενα Καραχάλιου – πλέον δεν αμφισβητείται ότι λειτουργούσε επί μήνες ως πολιτικός σύμβουλος της – οι δισταγμοί της συνδέονται και με τα κόμματα που τη θέλουν «πρέσβειρα» και κουβαλητή ψήφων.

Η Μαρία είναι ήδη μπλεγμένη με την πολιτική. Το είπε και το υπέγραψε ο Ν. Καραχάλιος. Σύμβουλος επικοινωνίας δυο πρώην πρωθυπουργών (κκ Καραμανλή και Σαμαρά) και σφοδρός πολέμιος του νυν πρωθυπουργού, είναι βέβαιος ότι η «Μαρία» μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη.

Χαλαρά. Γιατί όπως προφήτεψε αν κινήσει η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας και θείος θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζήτησε και αναμένει μια απάντηση. Μια επίσημη διάψευση για το αλισβερίσι Καρυστιανού – Καραχάλιου και λοιπόν.

Τη ζητεί όχι από τον Καραχάλιο, ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Σαμαρά.

Μια ξεκάθαρη άρνηση από τη μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, ότι όλο αυτό το διάστημα, η μέριμνά της ήταν για το πως θα καβαλήσει με τους καλύτερους όρους για κείνη, το κύμα της πολιτικής…