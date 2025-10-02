Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που καθυστέρησαν παρουσίασε το κυβερνητικό επιτελείο ενώ μέσα στο Νοέμβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες μετά την παράταση που δόθηκε έως τις 20 Οκτωβρίου προκειμένου να συμπληρώσoυν στις δηλώσεις τους τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

Στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής.

ΚΑΕΚ αντί ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω απο 20 στρέμματα

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λύση δόθηκε και στο θέμα του ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω από 20 στρέμματα. Προβλέπεται η δυνατότητα δήλωσης του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που καθυστέρησαν λόγω των διασταυρωτικών ελεγχων της task force η αρχή θα γίνει με τις αποζημιώσεις για τα χωράφια που έμειναν ακαλλιέργητα από τα φερτά υλικά λόγω της θεομηνίας Ντάνιελ. Θα δοθεί η ενίσχυση για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς και θα πληρωθούν και οι ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία του 2024.

Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πληρωμές που εκκρεμούν πάντα μετά από στοχευμένους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Λ. Κοβέσι: Συναντήσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με Φλωρίδη, Χρυσοχΐδη και Πιερρακάκη

Στην Αθήνα βρέθηκε την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, έχοντας σειρά συναντήσεων με κορυφαίους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Ρουμάνα αξιωματούχος συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με την Ευρωπαία γενική εισαγγελέα στα ζητήματα καταπολέμησης των οικονομικών εγκλημάτων που απειλούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, εξετάστηκαν θέματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της να συνεχίσει τη συνδρομή της χώρας στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που λήφθηκαν για την ενίσχυση και αποδοτική λειτουργία του Γραφείου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η κ. Κοβέσι εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο της συνεργασίας και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος σχετικά με την ποινική ευθύνη των υπουργών, με τον υπουργό Δικαιοσύνης, να ξεκαθαρίζει πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση αναθεώρησής του.

Τέλος, ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας, Νικόλαος Πασχάλης, δήλωσε τη μεγάλη ικανοποίησή του από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Έδωσε έμφαση στις ανάγκες της λειτουργικής υποστήριξης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυσή της στην απαιτητική αποστολή πάταξης των οικονομικών εγκλημάτων.

Συνάντηση με Χρυσοχοΐδη

Η Ευρωπαία αξιωματούχος συναντήθηκε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοΐδη.

Σύμφωνα με το ΠΡΟΠΟ, επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η κ. Κοβέσι, μάλιστα, εξήρε τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Τέλος, συζητήθηκε και το θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης του Γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα με εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο ΥΠΕΘΟ

Αργότερα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίες μετέβη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου συνάντησε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης. Ο υπουργός και ο διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασαν στην Ευρωπαία γενική εισαγγελέα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών τελωνείων, το οποίο υλοποιείται υπό την ονομασία Customs NextGEN.