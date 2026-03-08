Θεσσαλονίκη: Έλληνες φοιτητές και εργαζόμενοι επιστρέφουν από την Κύπρο

Όσο ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται να αποκλιμακώνεται η κατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα, φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά και ιδιώτες που εργάζονται εκεί, παίρνουν την απόφαση προσωρινά να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στον τόπο καταγωγής τους.

Στη Θεσσαλονίκη φτάνουν πλήρεις οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ όσοι δεν βρίσκουν θέση σε πτήση, επιλέγουν μέσω Κωνσταντινούπολης να επιστρέψουν. Σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασαν από την Κύπρο πέντε πτήσεις, δυο από την Πάφο, τρεις από τη Λάρνακα.

Ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα μία πτήση από το Τελ Αβίβ (στις 15.40) να αφιχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ωστόσο η συγκεκριμένη πτήση έχει ακυρωθεί, ενώ για αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένες τακτικές πτήσεις από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη.





