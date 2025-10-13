Θερμή χειραψία και διάλογος μεταξύ Τραμπ και Μητσοτάκη (video)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου από το απόγευμα της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, ως ένας από τους είκοσι ηγέτες που προσκλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα.

Λίγο νωρίτερα, ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ανταλλάσσοντας θερμή χειραψία και σύντομο διάλογο, ενώ οι φωτορεπόρτερ κατέγραφαν τη στιγμή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης της Συνόδου, όπου αναμένεται τέθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες και επισφραγίστηκε η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα.

Η Σύνοδος συγκεντρώνει ηγέτες από διαφορετικές χώρες και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίσει την αποκλιμάκωση της έντασης και θα προωθήσει τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη σημασία της Ελλάδας στη διεθνή προσπάθεια για σταθερότητα και ειρηνική επίλυση της κρίσης στην περιοχή.

Η ατμόσφαιρα στη συνάντηση χαρακτηρίστηκε από ειλικρινή διάλογο και συνεργατικό πνεύμα, στοιχείο που αντανακλά τη βούληση των συμμετεχόντων να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η παρουσία μας στη συμφωνία για τη Γάζα είναι απάντηση σε όσους βλέπουν την Ελλάδα απομονωμένη

«Η παρουσία μας» στην αυριανή υπογραφή συμφωνίας για τη Γάζα, στην Αίγυπτο, «είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της χώρας σε αυτή την ιστορική συμφωνία.

«Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» τόνισε ο πρωθυπουργός, πιστώνοντας την επιτυχία της συμφωνίας στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

»Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη», σημείωσε επιπροσθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως συμπλήρωσε, «Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».