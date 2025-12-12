Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, θα ζητήσει ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Α. Νικολακόπουλος. Όπως είπε, θα θέσει το θέμα στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με αφορμή «τις συνεχείς διακοπές» της κ. Κωνσταντοπούλου «σε όλους σχεδόν τους συναδέλφους».

Παράλληλα, χαρακτήρισε απαράδεκτες και καταδικαστέες τις συμπεριφορές της κ. Κωνσταντοπούλου, στις οποίες είχε αναφερθεί νωρίτερα ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης. Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης είχε μιλησει:

για «αήθη και σεξιστική» επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στην αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μ. Συρεγγέλα «λέγοντάς της, "σιγά να μη σκίσεις κανένα καλσόν"», ενώ στο κανάλι "Κόντρα" την κατηγόρησε ότι «συνδέεται με κακοποιά στοιχεία» κάτι που «προφανώς θα κληθεί να το αποδείξει στα ελληνικά δικαστήρια»,

για φραστική επίθεση «με απαράδεκτες εκφράσεις, για την δήθεν κακή συμπεριφορά» του βουλευτή της ΝΔ, Φ. Φόρτωμα αλλά και στον ίδιο, σε διάδρομο της Βουλής, «λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης»,

για αποστολή απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της ΝΔ. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι δεν συνδέεται με την Πλεύση Ελευθερίας είπε ο κ. Λαζαρίδης. Μεταξύ των μηνυμάτων που ανέγνωσε ο κ. Λαζαρίδης είναι: «Ό,τι πει η ΝΔ, ξεφτίλα. Απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου κι εσύ να καλύψεις την εγκληματική οργάνωση της NΔ. Σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα, αλλά όχι στα λόγια, στην πράξη. Λαμόγιο» και σε άλλο e-mail: «Θα την σκοτώσει, θα της κόψει το λαρύγγι, κι εσύ την πρόταση της ΝΔ. Εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι, αληταρά».

«Αυτά τα απειλητικά μηνύματα, προφανώς δε μας φοβίζουν [. . .] Καθιστούμε υπεύθυνη, για ό,τι μπορεί να συμβεί, σε κάποια από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, [. . .] την κυρία ζωή Κωνσταντοπούλου» είπε ο κ. Λαζαρίδης, σημειώνοντας ότι τα μηνύματα θα σταλούν στο "ηλεκτρονικό έγκλημα",

για παρουσία συνεργατών της κ. Κωνσταντοπούλου έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή που «μας παρακολουθούν όταν βγαίνουμε έξω, τις συνομιλίες μας».

Είναι προφανές, κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης, ότι «θα πρέπει να δούμε συνολικά ως επιτροπή, την αντικοινοβουλευτική της συμπεριφορά, ούτως ώστε, αυτό το θέατρο του παραλόγου, το οποίο ζούμε όλες αυτές τις ημέρες, να τελειώσει κάποια στιγμή, και δεν πρόκειται να δεχτούμε ξανά εκφράσεις όπως "γκάνγκστερ" που αποκάλεσε τον κ. Κτιστάκη και τον κ. Φόρτωμα».

Για απαράδεκτα και καταδικαστέα γεγονότα μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Φ. Φόρτωμας, που πρόσθεσε ότι «ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, είναι και κόκκινος».