Θ. Πλεύρης: Θα πάρουμε ό,τι μέτρα χρειαστεί, για να περιοριστεί κι άλλο το μεταναστευτικό πρόβλημα

Μιλώντας για τις πρόσφατες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, τόνισε πως τώρα είναι λιγότερα από 500 άτομα, παρόλο που συνολικά οι ροές του τελευταίου δεκαπενθημέρου ήταν πολύ μεγάλες.

Όπως είπε ο υπουργός στα «Παραπολιτικά 90,1», τα σκληρά μέτρα έχουν αποδώσει, απλά έχει μια ιδιαιτερότητα η Κρήτη.

«Επετεύχθη μια μείωση, αλλά είναι ανησυχητικό το κομμάτι της Λιβύης, γιατί δεν έχουμε συνομιλητή και δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως κλείνουμε τον χρόνο με 24% μείωση στις μεταναστευτικές ροές, ενώ η μείωση αυτή φτάνει στο 45% το τελευταίο πεντάμηνο.

Για τα pushbacks

«Το να ασκούμε κριτική σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε το σύνολο της δικαστικής κρίσης ή τις ίδιες αποφάσεις», είπε στη συνέχεια ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ευθυγραμμιζόμενος με την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τα pushbacks.

Υπενθυμίζεται πως σε ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας, ασκώντας κριτική στη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, τόνισε πως συντάσσεται με «ευρωπαϊκές δυνάμεις και 9 Ευρωπαίους πρωθυπουργούς που ζητούν να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα από το Διεθνές Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Η νομολογία πολλών διεθνών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας», υποστήριξε ο κ. Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας άδικες τις κριτικές που έχουν ασκηθεί πολλές φορές στη χώρα. «Το να φυλάς τα σύνορά σου είναι κάτι που οφείλεις να κάνεις. Θα πάρουμε ό,τι μέτρα χρειαστεί, για να περιοριστεί κι άλλο το προσφυγικό πρόβλημα», κατέληξε.