Θ. Πλεύρης: Τα νησιά δεν θα δεχθούν ποτέ περισσότερες μεταναστευτικές ροές - Όχι δομή προσφύγων στη Ρόδο

Επίσκεψη στη Ρόδο και συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές ροές.

Ο κ. Πλεύρης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο, με σκοπό το συντονισμό στον χειρισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου που παρατηρείται κάθε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Πλεύρης απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον σχεδιασμό του υπουργείου για τη δημιουργία δομής στη Ρόδο, δήλωσε:

«Βούληση από τη δική μας πλευρά, του υπουργείου Μετανάστευσης, δεν υπάρχει, με την έννοια ότι οι πληρότητες που υπάρχουν στα άλλα νησιά επαρκούν. Το θέμα είναι να γίνεται προσωρινά μία διαχείριση μέχρι να γίνει γρήγορα η μεταγωγή, που αυτό είναι θέμα άλλων υπουργείων.

Εμείς θεωρούμε ότι οι δομές που υπάρχουν στην περιφέρεια επαρκούν και ξεκαθαρίζουμε ότι τα νησιά μας δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν ποτέ παραπάνω όγκο από ροές που έρχονται.

Είχε ακουστεί κατά καιρούς, ενδεχομένως, ότι θα υπάρξει μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε κενές δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει. Τα συγκεκριμένα νησιά έχουν πληγεί πάρα πολύ και δεν θα πάρουν ποτέ παραπάνω μεταναστευτικές ροές από αυτές που έρχονται απευθείας.»

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «πρέπει να έχουμε έναν σχεδιασμό γι' αυτό έχουμε επιλέξει να μειώσουμε πάρα πολύ την πληρότητα τόσο στην Κω όσο και στη Λέρο, για να είμαστε προετοιμασμένοι σε οποιαδήποτε πίεση τυχόν υπάρξει το επόμενο διάστημα και να υπάρχουν θέσεις στις συγκεκριμένες δομές, ώστε να γίνεται γρήγορα η μεταφορά και σε καμία περίπτωση να μην πλήττεται ο κοινωνικός ιστός των νησιών».

Θ. Πλεύρης: Σχεδόν 50% η πτώση των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με πέρυσι

Την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα οι προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα θα είναι χαμηλότερες, εξ αιτίας της καλύτερης φύλαξης των συνόρων και της αυστηροποίησης του πλαισίου, εξέφρασε παράλληλα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά από συνάντηση που είχε στη Ρόδο με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, παρουσία της βουλευτή Μίκας Ιατρίδη.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι τα νησιά δεν θα δεχθούν περισσότερους παράνομα εισερχόμενους, από αυτούς που έρχονται απευθείας στα νησιά, καθώς έχουν ήδη πληγεί πολύ σοβαρά, κατά καιρούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υπουργός τόνισε ότι από την πλευρά του δεν υπάρχει βούληση για δημιουργία προσωρινής δομής στη Ρόδο, όπως είχε συζητηθεί παλαιότερα, αλλά ο στόχος είναι η ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης και μεταγωγών σε οργανωμένες δομές, για όσους καταφθάνουν στο νησί.

Για το λόγο αυτό, όπως είπε, το υπουργείο του έχει φροντίσει να μειώσει κατά πολύ την πληρότητα στις δομές της Κω και της Λέρου, ώστε να γίνεται γρήγορα η μεταφορά των ανθρώπων.

«Είμαστε σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, και όσοι εισέλθουν παράνομα να μείνουν το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για να μην δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στην πόλη» είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις εικόνες των προηγούμενων χρόνων με εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες να κοιμούνται σε πάρκα και πεζοδρόμια στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, περιμένοντας τη μεταφορά τους σε κάποια δομή.

«Αυτή τη στιγμή, τα στοιχεία που έχουμε, δείχνουν ότι στα Δωδεκάνησα, η πτώση των ροών είναι πάνω από 40%, σχεδόν 50% συγκριτικά με πέρυσι. Η μεγάλη πίεση που είχε φέτος η χώρα ήταν κυρίως από την Κρήτη. Αλλά πρέπει να έχουμε έναν σχεδιασμό και γι’ αυτό το λόγο έχουμε επιλέξει να μειώσουμε πάρα πολύ την πληρότητα, τόσο στην Κω όσο και στη Λέρο, για να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε πίεση τυχόν υπάρξει το επόμενο διάστημα. Να υπάρχουν δλδ θέσεις στα συγκεκριμένα κέντρα, και να γίνεται γρήγορα η μεταφορά, ώστε σε καμία περίπτωση να μην πλήττεται ο κοινωνικός ιστός των νησιών μας» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση που ψηφίζεται αύριο από τη Βουλή, λέγοντας ότι «Αυστηροποιούμε το πλαίσιο και φιλοδοξούμε ότι το επόμενο διάστημα και λόγω αυτής της αυστηροποίησης θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο κομμάτι των ροών. Φέτος οι ροές από τα παράλια είναι χαμηλότερες, αλλά έχουμε μια πίεση που έχει δημιουργήσει το κανάλι από τη Λιβύη».

Πριν έρθει στη Ρόδο, ο υπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Κω, το οποίο όπως είπε, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 863 άτομα. «Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό, γιατί παλαιότερα, αν διαχειριζόταν 2-2,5 χιλιάδες περιπτώσεις, θεωρούσαμε ότι είναι χαμηλά. Άρα είναι μια εξαιρετική δομή και με την τοπική κοινωνία που συζητήσαμε, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν» είπε ο κ. Πλεύρης.