Καρυστιανού, η ιέρεια του ορίτζιναλ αντισυστημισμού 

Η Μαρία Καρυστιανού είναι ένα φωτογενές άτομο και αναμφισβήτητα διαθέτει μια κάποια χαρισματικότητα. Δεν είναι τυχαίο που ξεχώρισε από το σύνολο των υπολοίπων γονιών.

Ωστόσο έγινε σύμβολο και της αποδόθηκε ο άτυπος τίτλος της «μάνας των Τεμπών» αφότου ανέλαβε την προώθησή της πρωτίστως η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και πέριξ αυτού, και συνολικά όλο το αντιμητσοτακικό στρατόπεδο. Δεν είναι τυχαίο που οι ίδιοι άνθρωποι έμπλεοι οργής για την τραγωδία των Τεμπών, δεν έχυσαν δάκρυ, δεν έκαναν μία δήλωση συμπαράστασης, για τα θύματα της πύρινης τραγωδίας του Ματιού.

Μεταξύ τους βέβαια και η ίδια η κα Καρυστιανού, όπου είχε αναρτήσει σχετικά με την τραγωδία: «Ετσι! Γιατί στο μυαλό μας φταίει το κράτος ή κάποιοι άλλοι. Ποτέ εμείς». Φυσικά αναφερόταν και στις αυθαίρετες κατασκευές, αλλά ο χρόνος δημοσίευσης, την ώρα του πύρινου ολέθρου, την ώρα που ακόμα δεν είχε τελειώσει ταυτοποίηση των προσώπων του μακάβριου καταλόγου, έδειχνε αν μη τι άλλο, έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι σε πληγωμένους, πονεμένους και τρομαγμένους ανθρώπους.

Βεβαίως, για να επανέλθουμε, η εκτός ΚΚΕ Αριστερά δεν είναι παντοδύναμη. Κάθε άλλο μάλιστα όπως αποδεικνύουν τα μαραμένα ποσοστά της. Αλλά είναι κυριαρχική δύναμη στα σόσιαλ μίντια, και εκμεταλλευόμενη την πάνδημη θλίψη για τον χαμό των 57 συνανθρώπων μας, ως επί το πλείστον νέων, επένδυσε ψηφοθηρικά στην πανελλήνια θλίψη.

Αρκεί να θυμηθούμε τις δηλώσεις Συριζαίων, όπως π.χ. του Σωκράτη Φάμελλου μετά από την μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη ότι «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπακούσει στο πάνδημο μήνυμα των πολιτών και να παραιτηθεί άμεσα» (1/3/2025). Ή του Κώστα Ζαχαριάδη, όπου είχε δηλώσει ότι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για τα Τέμπη απαιτούσε να πέσει η κυβέρνηση».

Σε αυτόν απάντησε ο Νίκος Πλακιάς λέγοντας «Ο Ζαχαριάδης να κατεβάσει τον κόσμο στο Σύνταγμα με το αίτημα να πέσει η κυβέρνηση, να δούμε πόσοι θα πάνε».

Η κα Καρυστιανού ως προσωπικότητα δεν δέχτηκε την φανερή έως χονδροειδή εκμετάλλευση από τον ΣΥΡΙΖΑ που την περιέφερε στα ευρωπαϊκά σαλόνια (κοινοβούλιο, επιτροπές) και πολύ θα ήθελε να την δει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αφού τους χρησιμοποίησε (ουσιαστικά οι ίδιοι της προσφέρθηκαν για χρησιμοποίηση), τους πέταξε στα αζήτητα.

Η πιο εμβληματική της πράξη που έκοβε τον ομφάλιο λώρο ήταν η συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως «έφερε το χειρότερο μνημόνιο» και «υποθήκευσε το κράτος σαν να ήταν δική του περιουσία για 100 χρόνια»!

Θύμωσε ο Αλέξης. Αρχικά έβαλε ως πορτ παρόλ τον Θανάση Καρτερό να της απαντήσει και στην συνέχεια ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη χωρίς να την κατονομάσει, αναφέρθηκε ειρωνικά στο «χειρότερο μνημόνιο», ενώ έκανε λόγο για «μνήμη χρυσόψαρου» που «απευθύνεται σε κοινωνία λωτοφάγων».

Η Καρυστιανού μπορεί να αντέδρασε στην χονδροειδή προσπάθεια εκμετάλλευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα φανεί όμως στο μέλλον εάν χειραγωγείται υποδορίως από άλλες δυνάμεις που συνηχούν με την έντονη θρησκευτικότητά της και την τάση στο μεταφυσικό.

Βλέπει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ δίπλα της και δίπλα στην κόρη της, ενώ στο Down Town δηλώνει: «Ξαφνικά, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, όταν τη σκέφθηκα, μου παρουσιάστηκε με φτερά- σαν άγγελος. Από τότε, την έχω στο μυαλό μου έτσι. Αισθάνομαι ότι θα ήθελε να δώσω αγώνα για να δικαιωθεί η ψυχή της».

Δηλώνει ότι δεν είναι θρησκόληπτη, αλλά πιστεύει βαθιά στο Θεό. Γι’ αυτό και επειδή πλέον η κόρη της είναι στον ουρανό, ο ουρανός είναι ένα στοιχείο «από το οποίο αντλώ δύναμη».

Ως εδώ άνευ σχολίων. Αφορά το υπαρξιακό της σύμπαν και τον τρόπο που βιώνει και ανταπεξέρχεται στον πόνο. Ωστόσο στην ίδια συνέντευξη δίνει και ρεσιτάλ λαϊκισμού. Κατηγορεί όλους τους δικαστές οτι είναι ελεγχόμενοι από την εκτελεστική εξουσία και όλο το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο.

Επίσης εάν φανεί ότι πέρα της Γερόντισσας από την Συρία που μιλάει την Αραμαϊκή, έχει διαύλους όπως λέγεται με «σκληρά» (υπερσυντηρητικά) μοναστήρια του Αγίου Ορους, και κάποιους υπερσυντηρητικούς μητροπολίτες στη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι επηρεάζουν τον πολιτικό της λόγο, και εφόσον αυτά αποτυπωθούν, το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, εκφεύγουν από τον χώρο του προσωπικού.

Σε πρόσφατη εκδήλωση για τη ελευθερία στην εποχή του «ψηφιακού ολοκληρωτισμού», είχε δηλώσει: « Οταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, (!!) στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση»… Στην ίδια εκδήλωση χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, και οι ηγούμενοι των Ιερών Μονών Καρακάλλου, Δοχειαρίου και Γρηγορίου του Αγίου Ορους (Πρώτο Θεμα).

Οσο για το «Κίνημα των πολιτών», οργανώνεται και θεωρεί ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Αφού το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις «γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

Πάντως τίποτε αρνητικό δεν βλέπουν οι πιστοί θαυμαστές της στις πολλές ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν για την υποστήριξή της. Αντιθέτως υπάρχουν αναρτήσεις μελών που θεωρούν ότι υπηρετεί ένα ανώτερο σκοπό. Γι’ αυτό τη βλέπουν να… «εκπέμπει φως»!



