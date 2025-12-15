Θ. Πλεύρης: Από τις 12 Ιουνίου η Ελλάδα δεν θα έχει καμία υποχρέωση για επιστροφές μεταναστών

«Δεν υπάρχει σενάριο επιστροφών 100.000 μεταναστών από την Γερμανία. Με τη Συμφωνία αλληλοκατανόησης που υπογράψαμε με την Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες λέμε διαγράψτε όλο το παρελθόν. Στις 12/6/2026, η Ελλάδα θα έχει μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών Δουβλίνου και απλώς δεν θα πάρει αλληλεγγύη για τον πρώτο χρόνο». Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

«Με τη Συμφωνία κατανόησης που κάναμε με τη Γερμανία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχει πρώτα από όλα το σενάριο επιστροφών 100.000. Διαβάστε τη δήλωση του γερμανικού υπουργείου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας αποτυπώνει πλήρως τη Συμφωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκκρεμότητες Δουβλίνου, σύμφωνα με τις οποίες κόσμος που πέρασε από την Ελλάδα και που έπρεπε εμείς να κάνουμε εξέταση ασύλου έφυγε παράνομα. Υποχρεωτικότητα επιστροφής δεκάδων χιλιάδων κόσμου. Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που έχουν πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στις περιπτώσεις Δουβλίνου, έρχεται η Γερμανία και λέει, τον πρώτο χρόνο θα πρέπει να σας δώσουμε αλληλεγγύη και κυρίως χρήματα. Πόσο ήταν η αλληλεγγύη της Γερμανίας; 9.000 μετεγκαταστάσεις συνολικά, δηλαδή για την Ελλάδα λιγότερες από 2.000. Θέλετε να πάρετε χρήματα; Εμείς ερχόμαστε και λέμε διαγράψτε όλο το παρελθόν και 12/6/2026 η Ελλάδα θα έχει μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών Δουβλίνου και απλώς δεν θα πάρει αλληλεγγύη για τον πρώτο χρόνο», διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης.

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Πλεύρη στη σκληρή κριτική που άσκησαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, οι οποίοι έκαναν λόγο για αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική και υποστήριξαν ότι διευκολύνονται τα κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών.

«Στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη παραμονή αυστηροποιούμε όλο το πλαίσιο αυτών που με οποιοδήποτε τρόπο βοηθούν στη διακίνηση λαθρομεταναστών. Και βάζουμε και ειδική διάταξη για τις ΜΚΟ που εμπλέκονται σε περιπτώσεις διακίνησης λαθρομεταναστών. Όποιος έρχεται παράνομα στη χώρα γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση νομιμοποίησης. Θα το ψηφίσετε;», σχολίασε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε:

«Καταλαβαίνω ότι στην Ευρώπη βλέπετε πολιτικές που βγάζετε φλύκταινες. Κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες, φύλαξη συνόρων, απελάσεις, στην Αφρική κέντρα κράτησης. Το καταλαβαίνω, αλλά η Ευρώπη άλλαξε και εμείς συμβάλαμε σε αυτό».

Απαντώντας στον κ. Ηλιόπουλο, που σχολίασε αρνητικά την παρουσία του στο Φεστιβάλ νεολαίας του κόμματος της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, ο κ. Πλεύρης είπε:

«Πήγα καλεσμένος του Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται από το κόμμα της κυρία Μελόνι, πρωθυπουργού της Ιταλίας, και μίλησα με τον Ιταλό ομόλογο μου και με τον αρμόδιο Επίτροπο για το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Θεωρώ πολύ τιμητικό το γεγονός ότι η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι ενδιαφέρεται να ακούσει τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα γιατί οι δύο χώρες έχουν μία κοινή αντίληψη: ότι οι πολιτικές στη μετανάστευση πρέπει να είναι η φύλαξη συνόρων, οι πολιτικές επιστροφών και αποτροπής και όχι πολιτικές ”λιάζονται και φεύγουνε”. Εμείς θα προστατέψουμε τα σύνορα μας».