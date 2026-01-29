«Η μόνη υποχρέωση της χώρας είναι προς τους πολίτες της, αυτός ο οποίος εισήλθε παράνομα και απορρίφθηκε το άσυλό του, να γυρίσει πίσω», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης κατά τη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τα της νόμιμης μετανάστευσης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Αν κάποιος φτιάχνει τη ζωή του λέγοντας, ότι ''επειδή στην Ελλάδα υπάρχει μια διάταξη που μου δίνει κάποιες ευκαιρίες, μπαίνω παράνομα στη χώρα για να την εκμεταλλευτώ'', αυτός ανατρέπει τη ζωή των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες δεν επιθυμούν κάποιος να έρχεται παράνομα. Αποδέχονται, ότι κάποιος που έρχεται και τυγχάνει διεθνούς προστασίας, θα τύχει διεθνούς προστασίας με τους όρους που είχε η Συνθήκη της Γενεύης», ανέφερε ο κ. Πλεύρης. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις μετακλήσεις.

«Η μετανάστευση, προφανώς χρειάζεται σε μία χώρα, όταν έχει εργατικό κενό, άρα η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι να καλύπτονται αυτά τα κενά και προφανώς αυτοί που έρχονται εδώ, να έρχονται με νόμιμες διατυπώσεις και να μην τυγχάνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου, ο υπουργός είπε ότι εισάγονται απλούστερες διαδικασίες για όσους βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, λύνονται πολλά προβλήματα τους με τη διοίκηση, ώστε να παραμείνουν σε καθεστώς νομιμότητας.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάσσεται η ΝΔ. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, δηλώνουν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Καταψηφίζουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Το νομοσχέδιο αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση στη χώρα μας που επιχειρεί να απαντήσει ταυτόχρονα στις πραγματικές ανάγκες και της ελληνικής πραγματικότητας, της οικονομίας μας, στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και στην απαίτηση της κοινωνίας να υπάρχουν κανόνες, έλεγχος και ισονομία», είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλειος Υψηλάντης.

Ο βουλευτής επισήμανε ότι στο νομοσχέδιο αποτυπώνεται ρητά ότι η μεταναστευτική πολιτική της χώρας οργανώνεται αποκλειστικά γύρω από νόμιμες οδούς εισόδου και διαμονής με παράλληλη πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

«Το μήνυμα αυτό είναι σαφές. Χωρίς τα θεσμοθετημένα και νόμιμα κανάλια, η παρανομία δεν περιορίζεται, αλλά ενισχύεται. Το νομοσχέδιο, λοιπόν, δεν χαλαρώνει τους ελέγχους, αντιθέτως τους οργανώνει», είπε ο κ. Υψηλάντης και επισήμανε ότι με τις τιθέμενες διατάξεις το ελληνικό δίκαιο εναρμονίζεται με την οδηγία 2024/1233 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου του 2024 και εισάγεται η ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας, χωρίς να θίγεται το εθνικό δικαίωμα καθορισμού του όγκου εισδοχής των εργαζομένων και αυτό εδώ είναι πολύ κρίσιμο.

Περαιτέρω, αυστηροποιούνται οι ποινές, για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου διαμονής, για την παρεμπόδιση του έργου των αρχών, για τη χρήση παρακράτηση πλαστών ή ξένων ταξιδιωτικών εγγράφων και για την κατάχρηση διοικητικών διαδικασιών.

Αναφερόμενος στην πρόβλεψη των επιβαρυντικών περιστάσεων όταν οι πράξεις αυτές τελούνται από μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο εισηγητής της ΝΔ υπογράμμισε ότι δεν ποινικοποιείται η δράση των ΜΚΟ, ούτε αμφισβητείται ο διαχρονικός και ουσιαστικός τους ρόλος, «όμως, η θεσμική αναγνώριση και η συνεργασία με το κράτος συνεπάγονται και μια αυξημένη ευθύνη. Δεν μπορεί κανένας θεσμικός μανδύας να λειτουργεί ως ασπίδα έναντι της νομιμότητας».