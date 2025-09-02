Θ. Πλεύρης: Όποιος δεν παίρνει άσυλο ή θα πηγαίνει φυλακή ή θα επιστρέφει στη χώρα του

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης μίλησε για το μεταναστευτικό και το νέο νομοσχέδιο που θα έρθει σήμερα στη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας πως «όποιος δεν παίρνει άσυλο ή θα πηγαίνει φυλακή ή θα επιστρέφει στη χώρα του».

Ο κ. Πλεύρης σε δηλώσεις του στο MEGA αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό και τι αλλάζει.

«Σήμερα είναι το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση και την αύξηση των επιστροφών. Αυτή την στιγμή υπήρχε μία παραφιλολογία ότι επειδή υπάρχουν δομές με αρκετές κενές θέσεις σε όλα τα νησιά μας που έχουν δομές, δηλ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Λερός και Χίος, ότι επειδή δεν υπάρχει δομή στην Κρήτη και η μεγάλη πίεση φέτος ήταν από την Κρήτη ότι θα υπάρχει μεταφορά από την ενδοχώρα προς τας νησιά. Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ήταν ουσιαστικά οι περιοχές που «πλήρωσαν» το μεταναστευτικό. Οπότε υπάρχει μια σαφής πολιτική βούληση, ότι τα συγκεκριμένα νησιά δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν μετανάστες από άλλες περιοχές.

Οι μετανάστες που θα μένουν εκεί πέρα θα είναι μετανάστες που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας. Παράλληλα, αυτή την στιγμή, και εκεί στόχευε η συνάντηση που είχα με τον περιφερειάρχη, έχουμε δει από τα στοιχεία ότι Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι αρκετά επικίνδυνοι μήνες που στέλνουν μετανάστες κυρίως στα Δωδεκάνησα. Φέτος η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη είμαστε στο 40% κάτω σε σχέση με πέρσι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Όταν φτάνουμε στον χειμώνα τα κυκλώματα προσπαθούν να στείλουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούν γιατί μετά κλείνει. Κάναμε μία προετοιμασία, αυτή την στιγμή βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό η Κως, είμαστε στα 863 άτομα, η Λέσβος σήμερα στα 871 όταν ήταν 13.000», είπε αρχικά.

Αναφορικά με το αν είναι νόμιμα αυτοί οι μετανάστες στη χώρα μας ή παράνομα, είπε ότι «Το καθεστώς έχει ως εξής: με το που μπει κάποιος στην χώρα – δεν λέω για την περίπτωση αναστολής ασύλου που υπάρχει τώρα στην Κρήτη μέχρι τις 9/10 – συλλαμβάνεται. Μετά κάνει αίτηση ασύλου. Μόλις κάνει αίτηση ασύλου, σύμφωνα και με τη Συνθήκη της Γενεύης οφείλεις να εξετάσεις εάν ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι διωκόμενος. Αν γίνει δεκτή η αίτηση του, απολαμβάνει καθεστώς διεθνούς προστασίας εάν απορριφθεί μπορεί να προσφύγει.

Εάν απορριφθεί τελικά, αυτός είναι παράνομα στη χώρα. Και το νομοσχέδιο που φέρνουμε σήμερα στη Βουλή ουσιαστικά ρυθμίζει αυτή την περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση που κάποιος απωλέσει την δυνατότητα να πάρει άσυλο οπότε πλέον εμείς, προκειμένου να του ασκήσουμε πίεση αυτός να επιστρέψει, ποινικοποιούμε αυτομάτως την παράνομη παραμονή του. Ένας άνθρωπος που απορρίπτεται το άσυλό του έχει δύο επιλογές: ή θα πάει φυλακή έως 5 χρόνια ή να συνεργαστεί να επιστρέψει. Δεν μπορεί να παραμείνει στη δομή, αλλά θα πάει φυλακή».

Για το πώς θα επιστρέψουν, τόνισε: «Αυτή την στιγμή η συζήτηση και στην Ευρώπη είναι το πώς θα αυξηθούν οι επιστροφές, γιατί μπορείς να περιορίσεις τις ροές αλλά ροές θα υπάρχουν. Φαίνεται ότι αναγκαστικές επιστροφές – αυτές δηλαδή που στέλνουμε σε συνεννόηση με τις άλλες χώρες – ότι έχουν προβλήματα. Γιατί πολλές φορές οι χώρες δεν συνεργάζονται, δεν θέλουν να πάρουν το σύνολο του κόσμου που στέλνουμε. Όλες οι χώρες θέλουν να πάμε στις οικειοθελείς επιστροφές, εκεί που ο άλλος θέλει να γυρίσει. Μέχρι τώρα στην Ευρώπη υπάρχουν προνόμια γι΄αυτούς που θέλουν να γυρίσουν. Ένας άνθρωπος που θέλει να επιστρέψει οικειοθελώς, εκτός ότι δίνεται ένα χρηματικό βοήθημα από την Ευρώπη, μπορεί να βοηθηθεί και στον τόπο που θα γυρίσει να κάνει μια δουλειά», υπογράμμισε.

Και προσέθεσε: «Δεν υπήρχε όμως ένα αντικίνητρο, οπότε ο άλλος όταν πια του απορρίπτεται το άσυλο, προτιμούσε και προτιμά να μένει σε χώρες τις Ευρώπης παρά να γυρνάει σε χώρες που δεν κινδυνεύουν. Στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές και στην Αίγυπτο μπορεί ενδεχομένως οικονομικά να μην είναι καλά αλλά δεν κινδυνεύει. Οπότε αυτός ο κόσμος δεν είχε κάποιο αντικίνητρο. Είμαστε η πρώτη χώρα που πλέον βάζουμε ένα τρομακτικά σοβαρό αντικίνητρο: ότι κινδυνεύεις να χάσεις την ελευθερία σου ή να επιστέψεις στην χώρα από όπου έρχεσαι. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ποινικοποιεί με τέτοιο τρόπο την παράνομη παραμονή. Πιστεύουμε ότι μέσω της διπλωματίας που προσπαθούμε να είμαστε με χώρες που στέλνουν μετανάστες – η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές συνεργάζονται – αλλά στέλνουν περισσότερους μετανάστες από αυτούς που παίρνουν πίσω. Οπότε προσπαθούμε να ασκήσουμε μία μεγαλύτερη πίεση στον ίδιο τον μετανάστη που – τονίζω ότι – έχει κριθεί ότι δεν χρήζει διεθνούς προστασίας, και δεν είναι πρόσφυγας».