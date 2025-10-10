Θ. Πλεύρης κατά Χ. Δούκα: Είναι με τους Αθηναίους ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;

Να πάρει ξεκάθαρη θέση ο δήμαρχος Αθηναίων για τα επιδόματα ενοικίου σε αλλοδαπούς που διαμένουν σε γειτονιές της Αθήνας, ζητά με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αφορμή για την ανάρτηση του κ. Πλεύρη ήταν η αντίδραση του αντιδήμαρχου κ. Χειμωνά στις κυβερνητικές τροποποιήσεις για τα επιδόματα. «Αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας» επαναλαμβάνει ο κ. Πλεύρης.

«Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Είναι με τους Αθηναίους και όσους πραγματικά αναζητούν εργασία ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;» καταλήγει στην ανάρτηση του ο υπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Η απόφαση μου να τροποποιηθούν τα επιδόματα ενοικίου δικαιούχων ασύλου και τα κονδύλια να μεταφερθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Περίμενα όμως ότι θα έβρισκα απέναντι μου κάποιες ΜΚΟ και σίγουρα τους “επιχειρηματίες” που διαχειρίζονται ακίνητα γι αυτό το λόγο.

Τελικά, ο πρώτος που ενοχλήθηκε είναι ο αντιδήμαρχος κ. Χειμωνάς και η δημοτική αρχή της Αθήνας. Για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: αποδοτικό και αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας με τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων.

Η Αθήνα έχει αναλάβει δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Είναι με τους Αθηναίους και όσους πραγματικά αναζητούν εργασία ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;»