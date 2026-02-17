Θ. Πλεύρης: Το μήνυμα στην Ευρώπη είναι δεν αντέχουμε άλλο τους παράνομους μετανάστες

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας πρόσφατη δημοσκόπηση ότι περίπου το 50% ζητά πιο αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, τόνισε το ότι τον χαροποιεί η εικόνα των πολιτών.

«Υπάρχουν 2 θέσεις: Η μεταναστευτική μας πολιτική αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και η άλλη, η άποψή μας, το ότι θέλουμε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Το 43% των Νεοδημοκρατών και το 26% του ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στηρίζουν την άποψή μας», σημείωσε σε δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1».

«Έχουμε τα πιο σκληρά μέτρα που υπάρχουν, στηρίζουμε όσους φυλάνε τα σύνορα, θέλουμε να βάλουμε τρίτες χώρες να στέλνονται μετανάστες». «Μπαίνουμε στη διαδικασία να κλείσουμε παράνομα τζαμιά στην Αθήνα, εφαρμόζουμε πιο σκληρά μέτρα, αλλά χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μέχρι να δει το αποτέλεσμα ο πολίτης, πιστεύω ότι δεν θέλει πιο σκληρά μέτρα», σημείωσε με φόντο τα δημοσκοπικά ευρήματα. «Η αναστολή ασύλου μπορεί να επαναφερθεί ανά πάσα στιγμή», επεσήμανε.

Για τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας, είπε ότι το άσυλο δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Κάποιος ζητά άσυλο γιατί κινδυνεύει λόγω του πολέμου, όταν όμως ομαλοποιείται η κατάσταση, δεν μπορεί να δικαιολογείται η χορήγηση ασύλου. Όταν έχουν αρθεί οι συνθήκες, το άσυλο πρέπει να ανακληθεί, όπως και το αν ο αιτών είναι κίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις πιο εύκολες περιπτώσεις, π.χ. το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές θεωρούνται ασφαλέστατες χώρες.

«Εγώ ζητώ την επανεξέταση υποθέσεων, με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όχι ονομαστικά. Πρόκειται για δύο κατηγορίες: Εφόσον υπάρχει σύλληψη αλλοδαπού, ζητάμε ενημέρωση από την Αστυνομία, τότε μπορεί να ανακαλείται το άσυλο ή άδεια διαμονής. Η δεύτερη κατηγορία είναι να επανεξεταστούν υποθέσεις, εφόσον πρόκειται για ασφαλείς χώρες, με την εξαίρεση πως μπορεί να υπάρχουν ειδικοί λόγοι», σημείωσε.

Υπάρχουν 197 περιπτώσεις ανάκλησης ασύλου: Ο χειριστής του ασύλου μπορεί να κρίνει με βάση τις θέσεις που έφερε ο αιτών, εφόσον ανακληθεί το άσυλο, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, είπε ο κ. Πλεύρης.

Για τη Χίο, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι τρέχει η διαδικασία της ανάκρισης, λέγοντας ότι πιστεύει αυτά τα οποία λέει το Λιμενικό, ενώ για τις κάμερες επανέλαβε ότι ήταν θερμικές (χρησιμοποιούνται εφόσον δεν είναι κάτι ορατό) και όχι καταγραφικές, που λειτουργούν 24/7.

Το μήνυμα στην Ευρώπη είναι δεν αντέχουμε άλλο τους παράνομους μετανάστες - Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που είναι εκτός πραγματικότητας

Με βάση τη δημοσκόπηση και την άποψη των πολιτών, ο κ. Πλεύρης είπε πως υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν αντέχουμε άλλο τους παράνομους μετανάστες, είναι το μήνυμα στην Ευρώπη και αυτό το οποίο αναδεικνύει και η εν λόγω δημοσκόπηση. Για μένα ακραίο είναι να μπαίνει κάποιος στη χώρα μου, να μη δικαιούται άσυλο και να θέλει με το ζόρι να μείνει, δεν είναι ακραίο η χώρα να προστατευτεί. Ακραίο είναι το να μπω στη βάρκα και να περιμένω από το Λιμενικό να λειτουργεί ως Επιτροπή υποδοχής. Στην επισήμανση ότι στις συγκεκριμένες βάρκες μπαίνουν και μάνες με μωρά ή παιδιά, επεσήμανε ότι υπάρχει ο διακινητής, ο οποίος βάζει τα άτομα αυτά στη βάρκα. Το καλοκαίρι σε τρεις μέρες, ήρθαν 3.500 άτομα από τη Λιβύη.

«Το 25% του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί και το 35% του ΠΑΣΟΚ ζητά πιο σκληρά μέτρα, το 34% του ΣΥΡΙΖΑ ζητά πιο σκληρά μέτρα», σημείωσε ο κ. Πλεύρης αναφερόμενος στα ποιοτικά ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν ζητήματα μεμονωμένα που δημιουργούν τέτοια αντανακλαστικά σε ευρωπαϊκό έδαφος, σημείωσε ότι με εξαίρεση την Αυστρία, υπάρχουν 5 χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ζητούν τρίτες χώρες να υποδεχθούν μετανάστες, με όλες αυτές να εφάρμοζαν πριν φιλικές μεταναστευτικές πολιτικές. Η Ελλάδα ήταν κατά βάση transit χώρα, έχουμε δεχθεί λιγότερες συνέπειες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές είναι η κυρίαρχη ευρωπαϊκή θέση, έχει αρχίσει να προσαρμόζεται η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλουμε να ανακόψουμε το ρεύμα της Ακροδεξιάς, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Η Ισπανία έχει άλλα χαρακτηριστικά μεταναστών σε σχέση με τις άλλες χώρες (λατινογενείς και Χριστιανοί, όχι οπαδοί του σκληρού Ισλάμ).

Ερωτηθείς για τη δήλωση Δένδια, είπε ότι στα πλαίσια της νόμιμης μετανάστευσης, είναι προτιμότερο να επιλεγούν από Ινδία παρά από άλλες, θρησκευτικά «σκληρές» χώρες. «Ο κ. Δένδιας κατηγορήθηκε ότι είπε ότι θέλουμε να κάνουμε αντικατάσταση πληθυσμού, γιατί λείπουν νέοι ανθρώποι. Αυτό που είπε είναι ότι επειδή η Ευρώπη χρειάζεται εργατικό δυναμικό, προτιμότερο είναι να επιλεγούν από την Ινδία», σημείωσε ο κ. Πλεύρης, αναφερόμενος στη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Για την πολιτική διαμάχη με την κα Κωνσταντοπούλου και το αν την ευνοεί, είπε ότι «έχουμε βάλει στοίχημα με τον Άδωνι Γεωργιάδη: Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έχει μηνύσει τον εαυτό της, με τον μόνο που δεν έχει τσακωθεί, είναι με τον εαυτό της». «Ο κ. Γεωργιάδης, αν τον σκάσεις, δεν αντέχει. Εγώ, εφόσον με βρίζει η Κωνσταντοπούλου, με ενδιαφέρει να κάνω άλλα, όπως το να κοιτάω στο κινητό μου το μπάσκετ του Ολυμπιακού», σημείωσε, λέγοντας ότι προτιμά να μην της απαντά.

Για το αν ενισχύεται με στρατηγική επιλογή η κα Κωνσταντοπούλου, για να συνθλιβεί και το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. «Καταλαβαίνω τον Άδωνι, δεν μπορώ να πω πώς θα αντιδράσει κάποιος όταν υβρίζεται», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας «νομικό τακτικισμό» το ότι προέβη στη μήνυση 10 λεπτά πριν παρέλθει η προθεσμία.