Θ. Πλεύρης για το street party στην πλατεία Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι: Απλά ντροπή κ. Δούκα

Την έντονη διαφωνία του εξέφρασε ο υπουργός μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το street party που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι.

Ο κ. Πλεύρης, σε σχετική ανάρτηση που έκανε, χαρακτήρισε το γεγονός ντροπιαστικό:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ.@h_doukas.»

Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas .https://t.co/M2ISpnB905 — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 21, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ένα street party σε πλατεία της Λαμπρινής, μπροστά από τον ναό του Αγίου Ανδρέα, έστησε ο Δήμος Αθηναίων το βράδυ του Σαββάτου.

Το προαναγγελθέν street party του Δήμου Αθηναίων που στα δελτία Τύπου και στα social media παρουσιαζόταν ευλαβικά τοποθετημένο στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, κατέληξε όπως δείχνουν τα δεκάδες stories που πλημμύρισαν το Instagram να εξελίσσεται κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στην οδό Ωρωπού.

Να σημειωθεί πως το πάρτι που είχε οργανωθεί από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του City Festival, είχε σκοπό την ανάδειξη της περιοχής, ωστόσο υπήρχαν και αντιδράσεις στα σόσιαλ, για τις εικόνες με κόσμο να χορεύει στα σκαλιά της εκκλησίας και με το όλο κόνσεπτ, λέγοντας πως θα μπορούσε να έχει στηθεί η γιορτή μερικά μέτρα πιο μακριά.