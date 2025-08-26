Θ. Πλεύρης για μεταναστευτικό: Θα υπάρξει αυστηρό πλαίσιο ελέγχου στις ΜΚΟ

Για «αυστηρό πλαίσιο ελέγχου στις ΜΚΟ» έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN αναφέρθηκε στον διαχειριστικό έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνεργάζονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια των φορολογουμένων αξιοποιούνται σωστά και ότι οι ΜΚΟ δεν χαράσσουν ανεξάρτητη μεταναστευτική πολιτική αντί της κυβερνητικής.

«Υπάρχουν ΜΚΟ που είναι βασικοί μας συνεργάτες, αλλά υπάρχουν και άλλες που πρέπει να αιτιολογήσουν τα χρήματα που λαμβάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί εντός του έτους και θα είναι πλήρως τεκμηριωμένος. «Οι ροές παραμένουν, αλλά σε λελογισμένο πλαίσιο. Στόχος μας είναι οι επιστροφές να υπερβαίνουν τις αφίξεις», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί πλέον αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και αξιοποιεί την ευρωπαϊκή στήριξη για την ενίσχυση των επιστροφών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να λειτουργούν εντός του πλαισίου που καθορίζει η κυβέρνηση και ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί όλες τις διαδικασίες.

«Στόχος μας είναι να έχουμε άσυλο μόνο για όσους δικαιούνται και επιστροφές για όλους τους υπόλοιπους, ώστε η χώρα να ελέγχει πλήρως τις ροές», κατέληξε ο υπουργός, κλείνοντας τη συνέντευξη με έμφαση στη νομοθετική πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Το νέο νομοσχέδιο για παράνομη μετανάστευση και οι επιστροφές

Ο υπουργός περιέγραψε αναλυτικά τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την παράτυπη μετανάστευση, που πρόκειται να κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής και να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη:

Η παράτυπη παραμονή στη χώρα θα ποινικοποιείται με φυλάκιση έως πέντε έτη.

Οι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο θα μπορούν είτε να εκτίσουν ποινή είτε να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Όσοι αποκτούν άσυλο θα έχουν περισσότερα προγράμματα ένταξης στην εργασία και λιγότερα επιδόματα στέγασης.

Καταργείται η δυνατότητα επανεισαγωγής αίτησης ασύλου μετά την απόρριψη.

«Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, όποιος έχει απορριφθεί δεν μπορεί να παραμένει παράνομα. Η επιστροφή θα γίνεται υποχρεωτικά, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές θα συνδυάζονται με οικονομική βοήθεια της Ε.Ε. για την διευκόλυνση της διαδικασίας», επεσήμανε ο υπουργός.

Ο ίδιος παρουσίασε στοιχεία για τις επιπτώσεις της αναστολής ασύλου που ισχύει από τον Ιούλιο, σημειώνοντας σημαντική μείωση των παράνομων αφίξεων μέσω του καναλιού της Λιβύης: «Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είχαμε 2.642 άτομα, ενώ τις επόμενες τρεις εβδομάδες μόλις 913. Μέχρι σήμερα, 26 Αυγούστου, οι αφίξεις είναι κάτω από 500».

«Επί ΣΥΡΙΖΑ το σκληρό έγκλημα βγήκε έξω»

Παράλληλα, σχολίασε την πολιτική αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην πρόσφατη κριτική που δέχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

«Όταν είσαι ενεργός βουλευτής, είσαι και ενεργός πολιτικός», τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε υιοθετήσει μέτρα όπως ο νόμος Παρασκευόπουλου και ο ποινικός κώδικας, οι οποίες επέφεραν σημαντικές μειώσεις ποινών για σοβαρά εγκλήματα. «Επί ΣΥΡΙΖΑ το σκληρό έγκλημα βγήκε έξω». Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η πολιτική της Αριστεράς στοχεύει στη δεύτερη ευκαιρία για τους παραβάτες, ενώ η Δεξιά προκρίνει αμετάβλητες ποινές για ορισμένα εγκλήματα.