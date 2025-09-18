Θ. Πλεύρης για μεταναστευτικές ροές από Λιβύη: Αν υπάρχουν σκοπιμότητες, θα κλιμακώσουμε τα μέτρα

«Ανοιχτό» άφησε το ενδεχόμενο να υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων, αν παρατηρηθούν σκοπιμότητες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος σε συνέντευξή του στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός μιλώντας στο Action24 ξεκαθάρισε αρχικά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 50% χαμηλότερες μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας σε σχέση με πέρσι. Όπως επισήμανε «το θέμα υπάρχει στην Κρήτη, το οποίο το αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα στις αρχές του καλοκαιριού».

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «με τις αποφάσεις που πήραμε είχαμε μια μείωση 80%. Ο Αύγουστος είχε 689 αφίξεις μεταναστών. Όμως στις 12 με 16 Σεπτεμβρίου είχαμε 20 περιστατικά στην Κρήτη, όπου ήρθε ένας συνολικός αριθμός 1.100 ατόμων. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Δηλαδή πολλές φορές όταν υπάρχουν "παράθυρα" υπάρχει και μία ροή».

«Αλλά επειδή αυτό το δίμηνο υπήρξαν πολλές περίοδοι με καλό καιρό και βλέπαμε ότι μπορεί να υπήρχαν 2-3 βάρκες με 50-100 άτομα. Όμως το να υπάρχουν 20 περιστατικά μας έβαλε σε έναν προβληματισμό, μήπως σχετίζεται και με άλλους λόγους, που μπορεί να είναι μια ανοχή, αν όχι παρότρυνση από την άλλη πλευρά (Λιβύη)», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

«Στα ανατολικά μας σύνορα με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν τις τελευταίες ημέρες οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές ήταν θέμα ανοχής ή υπήρξε σκοπιμότητα από τη Λιβύη», σημείωσε ο υπουργός.

Σε ερώτηση για το ποια είναι η σκοπιμότητα από την πλευρά της Λιβύης, ο υπουργός επισήμανε: «Γενικότερα υπάρχουν γεωπολιτικά θέματα και υπάρχουν και θέματα πίεσης και από την ανατολική και από την δυτική πλευρά. Η δυτική πλευρά της Λιβύης πιέζει την Ιταλία και η ανατολική τη χώρα μας».

Πρόσθεσε δε ότι «οι κυβερνήσεις αυτές λένε ξεκάθαρα, ότι κρατάμε μετανάστες και δεν έχουμε τη βοήθεια που θέλουμε από την ΕΕ. Άρα είναι ένα συνδυαστικό πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα ότι μιλάει κατευθείαν με την ανατολική πλευρά. Εάν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε».

«Ήδη η Κρήτη μέχρι το τέλος της εβδομάδας αν δεν έχει αδειάσει τελείως (από μετανάστες) θα έχει πλήρως μεταφερθεί ο κόσμος. Ήδη έχουν μεταφερθεί πάνω από 600 άτομα από τη Δευτέρα, άρα το θέμα θα το διαχειριστούμε πλήρως. Αν όμως υπάρχουν σκοπιμότητες και δούμε ότι υπάρχει συνέχιση αυτού του φαινομένου, προφανώς θα υπάρξει κλιμάκωση και από τη δική μας πλευρά. Για την κλιμάκωση δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε ο υπουργός.

Επιπροσθέτως, ο υπουργός τόνισε: «Για να δούμε την πραγματικότητα, το να λέει ότι η Κρήτη πνίγηκε με 1.200 άτομα, με τόσα άτομα δεν πνίγεται η Κρήτη. Το γεγονός όμως ότι όλες αυτές οι ροές που είπαμε, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, και συζητάμε ότι μέχρι σήμερα έχει μεταφερθεί ο μισός από αυτόν τον κόσμο, και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν μείνει 100-200 άτομα, δείχνει ότι γίνεται η μετακίνηση».

Αναφορικά με την κατασκευή κανονικής δομής φιλοξενίας στην Κρήτη, ο υπουργός ανέφερε: «Πρώτα πρώτα υπήρχε μια αντίθεση της τοπικής κοινωνίας που βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι αλλάζει, που έλεγε στην αρχή ότι στην Κρήτη δεν πρέπει να γίνει δομή. Στην Κρήτη πρέπει να γίνει δομή και πρέπει να γίνει κανονική δομή, όπως έχει η Λέσβος, η Σάμος, η Κως και αυτά τα νησιά διαχειρίζονται μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές».

«Σήμερα στη Σάμο βρίσκονται 2.400 άτομα και η Σάμος δεν έχει πρόβλημα. Δομή πρέπει να γίνει, όμως για να γίνει τέτοια δομή, χρειάζεται χρόνο. Ήδη έχουμε ζητήσει να βρούμε τον χώρο, γίνονται διαγωνισμοί, αυτό θέλει χρόνο», είπε.

«Μέχρι να γίνει η δομή, πρέπει να διαχειριζόμαστε την κατάσταση με προσωρινές δομές. Με τα μέτρα που πήραμε, το καλοκαίρι πέρασε στην Κρήτη με 680 μετανάστες. Το νησί ήταν άδειο μέχρι 18 Αυγούστου, και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου είχε 500 άτομα», κατέληξε.