Θ. Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Κάποιοι, όπως η κ. Κωνσταντοπούλου, μπορεί να κάνουν σόου στην παρέλαση

Στην κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας ότι η στάση ορισμένων πολιτικών προσώπων ενδέχεται να οδηγήσει σε σκηνές θεαματισμού κατά τη διάρκεια της αυριανής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι «βλέπω, ασχέτως της τροπολογίας, κάποια κόμματα να ανέχονται, ενδεχομένως υποθάλπουν κιόλας, ένα σκηνικό μνημονίων, τότε που βγαίνανε κυβερνητικοί βουλευτές και υπήρχαν ομάδες που θέλανε να τους στοχοποιήσουν».

«Πιστεύω», συνέχισε, «αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πιστεύω θα δούμε αριστερούς τύπους, κουκουλοφόρους, να εμφανίζονται παντού, να έχουν πρόσχημα κοινωνικό που μπορεί να έχει απήχηση και ευαισθησία, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω θα κρύβεται μια λογική κλιμάκωση».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξέφρασε την πεποίθηση πως «αύριο, πολιτικά προκλητικά πρόσωπα που κινούνται εκεί, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι, θα προσπαθήσουν να κάνουν διάφορα σόου»

Τόνισε ότι «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί εθνικό σύμβολο που πρέπει να προστατεύεται και η προτεραιότητα είναι σαφώς υπέρ του μνημείου».

Αναφερόμενος στη διαχείριση του θέματος από την κυβέρνηση και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι «η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου ανήκει στην Αστυνομία» καθώς και ότι «το θέμα της καθαριότητας άνηκε στον Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος απέδειξε ότι δεν μπορούσε να σεβαστεί το μνημείο και να το αποδώσει όπως ήταν, άρα πέρασε η αρμοδιότητα στον στρατό».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι ο κ. Δένδιας υπέγραψε την τροπολογία και, σε συνεννόηση με τον υφυπουργό κ. Δούκα, ξεκαθάρισε πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει ότι είναι απαραίτητο. «Η όποια συζήτηση έγινε, ήταν περισσότερο στη σφαίρα της παραπολιτικής, παρά της πολιτικής. Και ο κ. Δένδιας και το σύνολο της κυβέρνησης θεωρούν πως με μια τέτοια πρωτοβουλία, θα πρέπει να έχουμε την εικόνα που το μνημείο θα πρέπει να έχει», συμπλήρωσε.