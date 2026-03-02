Θ. Πλεύρης: Εξετάζουμε την κατάργηση της μπούρκας στην Ελλάδα (vid)
Θ. Πλεύρης: Εξετάζουμε την κατάργηση της μπούρκας στην Ελλάδα (vid)

02/03/2026 • 12:05
Στο ενδεχόμενο κατάργησης της μπούρκας στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν καταργήσει την μπούρκα.  Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι δεν συνιστά και παραβίαση γιατί η μπούρκα, σε αντίθεση με τη μαντήλα, αποτελεί μια προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Συνεπώς, το έρεισμα υπάρχει και είναι κάτι που το εξετάζουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον».

