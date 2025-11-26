Θ. Πλεύρης: Δεν λύνουμε το Δημογραφικό με το Μεταναστευτικό – «Έμμεση αυτοκριτική» στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Το τελευταίο τρίμηνο έχουν μειωθεί κατά 50% οι αφίξεις αλλοδαπών και από τις 22.000 περιορίζονται στις 11.000, ενώ τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, το νέο νομοσχέδιο θα αντιμετωπίσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια της νόμιμης μετανάστευσης», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Eρωτηθείς για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής είπε στην ΕΡΤ ότι θέλει να το διαβάσει καθώς έχει ως ιδιαιτερότητα ότι γράφεται σε ζωντανό πολιτικό χρόνο. «Πολλά από τα οποία διαπιστώναμε εμείς για τη διακυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι τα έχει διαπιστώσει και ο ίδιος για τους συνεργάτες του και τώρα τα γράφει πιο απελευθερωμένα», είπε.

Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε ως κεντρικό σημείο του βιβλίου την υπόθεση Novartis: «Στην πραγματικότητα και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε την αντίληψη ότι δεν έπρεπε να στηθούν κάλπες για δέκα πολιτικά πρόσωπα και τελικά έστησε», ανέφερε.

Σχετικά με το «Grexit» ανέφερε ότι «φαίνεται ότι είχαν πλήρη συναίσθηση ότι η χώρα μπορεί να τεθεί εκτός ευρώ ακόμη και στη διάρκεια της περίφημης διαπραγμάτευσης των 17 ωρών».

«Τότε, η Αξιολόγηση εκείνη δεν έκλεισε γιατί κάποιος προκάλεσε εκλογές. Όμως ο κ. Τσίπρας αναφέρεται σε άδεια ταμεία και ρωτώ: Από τον Ιανουάριο ως το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο πώς ζούσε η χώρα, πώς πληρώνονταν μισθοί και συντάξεις ; Το κράτος λειτουργούσε με τα χρήματα της προηγούμενης κυβέρνησης συνεπώς είναι μύθος τα άδεια ταμεία. Από τις ευρωεκλογές του καλοκαιριού είχε ξεκαθαρίσει ότι η χώρα θα πάει σε εκλογές και οι Ευρωπαίοι έβλεπαν κυβέρνηση που θα στήριζε το κλείσιμο της Αξιολόγησης», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Πλεύρης είπε:

«Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι βουλευτής του είπε ότι θα πέσουν για το όνομα. Για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το Μακεδονία ήταν ένα όνομα. Εκείνη τη στιγμή τον πετάς με τις κλωτσιές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα αν έχεις συναίσθηση διότι το Μακεδονία δεν είναι όνομα, αλλά ιστορία, ταυτότητα, εθνότητα γλώσσα,όλα όσα εκχωρήθηκαν με τη Συμφωνία των Πρεσπών.Αντιμετώπιζαν το θέμα ως επικοινωνιακή διαχείριση όχι ως ουσία, πρόσθεσε αναφέροντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος ότι «αρα άπαξ και κυρωθεί συνθήκη παράγει έννομα αποτελέσματα όπως Σ Λωζάνης που δεν μπορεί να καταγγείλει ο Ερντογάν Αρα ότι τηρούμε Συμφωνία Πρεσπών είναι υποχρέωση που δεν μπορεί να αλλάξει. Ο ιστορικός όμως χρόνος έκρινε και εκχώρησε εθνότητα και γλώσσα είναι εκείνος ο χρόνος

Στην ερώτηση εάν ο Τσίπρας είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, ο Υπουργός Μετανάστευσης απάντησε:

«Σέβομαι απόλυτα τους πρώην πρωθυπουργούς γιατί τους έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και όπωσδήποτε, όπως οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σημαντική προσωπικότητα για την Κεντροαριστερά. Στο βιβλίο του επιχειρεί έμμεση αυτοκριτική δείχνοντας τα αρνητικά των συνεργατών του, δηλώνοντας ότι κακώς διάλεξε τους συνεργάτες, οπότε εγώ συμπάσχω μαζί του όταν λέει για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη τιμωρία για τον Αλέξη Τσίπρα θα ήταν να ανεχθεί ως πρόεδρο της Βουλής τη δική του επιλογή».

Για το αναμενόμενο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε: «Δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλος της ΝΔ όμως οι ζυμώσεις στην κεντροαριστερά θα δημιουργήσουν νέο πολιτικό τοπίο. Αν είναι άλλο ένα κόμμα θα έχουμε μεγαλύτερο κατακερματισμό, αν αντιθέτως προκαλέσει συσπειρώσεις ξεκινώντας από τα κόμματα που έχουν μήτρα τον ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΠΑΣΟΚ θα έχει ενδιαφέρον.

«Λάθος εντελώς η κουβέντα δημογραφικού και εργατικού δυναμικού»

Δεν είναι «λείπουν 100.000 Έλληνες φέρνω 100.000 αλλοδαπούς» λογική, είναι εντελώς λάθος η σχετική κουβέντα. Η πολιτική μας στοχεύει στην επίλυση με δύο όψεις: Από τη μία σκληρό και σαφές μήνυμα ότι αν έρθεις παράνομα, πας φυλακή ή επιστρέφεις ενώ αυτοί που έχουν πιθανότητες να πάρουν άσυλο τούς εξηγούμε ότι το άσυλο αφαιρεί επιδόματα και δίνει τη δυνατότητα για εργασία, είπε ο κ. Πλεύρης.

Το τελευταίο τρίμηνο η μείωση κατά 50% στις αφίξεις αφορά πρωτίστως πληθυσμούς που δεν έχουν ελπίδα για άσυλο, τόνισε και ως παράδειγμα έθεσε το ερώτημα: Δήλωσαν αγρότες στη Λάρισα αλλά γιατί βρίσκονται στην Κυψέλη ή στα Πατήσια;

Οι δομές δεν είναι ξενοδοχείο

«Θέλουμε όλοι οι πόροι να πηγαίνουν στη λογική εργασιακής κατάρτισης. Οποιος πάρει άσυλο έχει διεθνή προστασία αλλά δεν διασφαλίζει ότι ο Έλληνας φορολούμενος θα πληρώνει για εκείνον. Οι δομές δεν είναι ξενοδοχείο, είναι παραμονή μέχρι όσο εξετάζεται το άσυλο. Ακόμη και η Γερμανία έχει πρόβλημα και ολόκληρη η Ευρώπη έχει αλλάξει σε πιο σκληρή στροφή υιοθετώντας όσα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2019», τόνισε.