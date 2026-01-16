«Οι σχολικές επιτροπές θα καταργηθούν. Οι δήμοι έχουν την υποχρέωση, με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν, να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων», επέμεινε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, απαντώντας στα πυρά που δέχεται η κυβέρνηση για την καθολική κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Με διάταξη στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, καταργούνται οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες διατηρήθηκαν για δήμους με πάνω από 100 σχολικές μονάδες και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται εφεξής από τον οικείο δήμο.

«Δεν πρέπει να φτιάξουμε σύγχρονες δομές οι οποίες και θα εγγυώνται τη διαφάνεια και τη λογοδοσία; Δεν θέλουμε ευέλικτα σχήματα παράκαμψης των διατάξεων που υπάρχουν, θέλουμε σχήματα με την μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειριζόμαστε σωστά και αποτελεσματικά το δημόσιο χρήμα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και υπογράμμισε ότι οι δήμοι «μπορούν να κάνουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να κάνουν τις αναθέσεις τους, από τώρα, ώστε τη νέα σχολική χρονιά να έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες προμήθειες των σχολείων, όπως κάνουνε σε όλες τις άλλες πτυχές του δημοτικού έργου».

Στη διαρκή κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητείται το νομοσχέδιο, κατέθεσαν τις απόψεις οι αρμόδιοι φορείς.

Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Σπύρος Μαρίνης ζήτησε επανασύσταση των σχολικών επιτροπών και κατήγγειλε ότι η κατάργησή τους, που σήμερα μάλιστα γίνεται καθολική, εντάσσεται στη στρατηγική για περικοπή δαπανών στις λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες που αφορούν την παιδεία, και στην πολιτική μετατροπής των σχολείων σε αυτόνομες οικονομικές μονάδες που θα αναζητούν πόρους και χορηγούς. Επισήμανε δε, ότι η κυβέρνηση βγάζει έξω από τη διαχείριση των σχολείων τους διευθυντές και τους εκπροσώπους των γονέων, όπως έβγαλε εκτός πειθαρχικών συμβουλίων τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ δεν αρνήθηκε ότι υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, αλλά, όπως τόνισε, αν ήθελε η κυβέρνηση θα τα είχε λύσει, με τη στελέχωση των σχολικών επιτροπών με προσωπικό. «Η επιδίωξή σας είναι να καλυφθεί και να χαθεί στην ουσία η διακριτή αυτοτελής κρατική ευθύνη για τη χρηματοδότηση των σχολείων και η ενιαία πανελλαδική εξασφάλιση των μορφωτικών δικαιωμάτων», είπε ο πρόεδρος της ΔΟΕ, σημειώνοντας ότι τέτοιες ρυθμίσεις αποτελούν προάγγελο για την πλήρη διάσπαση του ενιαίου σχολείου.

Ο κ. Μαρίνης ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η χρηματοδότηση σε σχολεία έχει μειωθεί πέραν και του 50% και ότι τα υλικά που αποστέλλονται από τους δήμους είναι λιγότερα από τα αναγκαία ή και κακής ποιότητας και δεν καλύπτουν ούτε στοιχειώδεις ανάγκες. Με αφορμή διάταξη για το πειθαρχικό δίκαιο που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο, ο πρόεδρος της ΔΟΕ ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής της Βουλής ότι σήμερα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, κυρίως νεοδιόριστοι, παραπέμπονται στα πειθαρχικά επειδή έκαναν πράξη τη στοιχειώδη υποχρέωσή τους και συμμετείχαν σε απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η Ομοσπονδία και αυτό όταν πρόκειται για απεργία που δεν έχει κριθεί παράνομη από τα δικαστήρια.

Την επανασύσταση των σχολικών επιτροπών ζήτησε και η πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, Ευαγγελία Πλατανιά, η οποία κατήγγειλε υποχρηματοδότηση των σχολείων. «Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της υπονόμευσης του δημόσιου σχολείου και της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά μας», είπε η κ. Πλατανιά και σημείωσε ότι ήδη όπου έχουν καταργηθεί σχολικές επιτροπές, υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις ακόμα και στα άκρως απαραίτητα για τη λειτουργία των σχολείων, ελλείψεις για να καλυφθούν στοιχειώδεις ανάγκες.

Η ίδια η ΚΕΔΕ επισήμανε ότι οι δήμοι που έχουν κάτω από 100 σχολικές μονάδες, «βρίσκονται σήμερα σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση να διεκπεραιώσουν όλη αυτή η διαδικασία, καθότι δεν είναι απόλυτα προγραμματισμένοι, δεν μπορούν να προγραμματιστούν στην ολότητά τους, καθώς υπάρχουν θέματα τα οποία προκύπτουν εκτάκτως και τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν».

Τρίτεκνοι

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται «ρυθμίσεις για την ενίσχυση τρίτεκνων οικογενειών στο πλαίσιο προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ». «Οπωσδήποτε είναι θετική η εξέλιξη ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο, ιδιαίτερα στις προσλήψεις, αποτυπώνεται αυτό που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2025. Δηλαδή θα έχουν πλέον οι τρίτεκνοι γονείς τη τριτεκνική ιδιότητα ισοβίως και μέσω αυτής της ιδιότητας θα μπορούν να συμμετέχουν στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ», είπε ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος, Αντώνης Ντιούδης, ο οποίος ζήτησε όμως εναρμόνιση με τις θετικές ρυθμίσεις που αφορούν πολύτεκνους.

Βοήθεια στο Σπίτι

Σημαντική χαρακτήρισε την πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία για τη κατάρτιση του προτύπου Κανονισμού παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» των δήμων, θα ζητείται πέραν της γνώμης της ΚΕΔΕ και η γνώμη της ΕΣΑμεΑ, ο γενικός γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Βασίλης Κούτσιανος.

Η αυτοδίκαιη αργία

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών έχει περιληφθεί διάταξη για τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης αργίας υπαλλήλων. Με τη συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 21 του σχεδίου νόμου), διευκρινίζεται, προς άρση αμφιβολιών, ότι αν επιβάλλεται σε υπάλληλο ποινή στερητική της ελευθερίας, τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία τότε μόνο, όταν πράγματι στερείται την προσωπική του ελευθερία, δηλαδή, εφόσον η απόφαση ή εκτέλεση της ποινής δεν έχει ανασταλεί.

Επίσης, τροποποιείται διάταξη του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και ορίζεται ότι ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία μόνο εφόσον έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο για την τέλεση κακουργήματος και όχι με μόνη την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το επαχθές μέτρο της θέσης σε αργία εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχει κριθεί ότι συντρέχουν αποχρώσες ενδείξεις για τη διάπραξη του κακουργήματος για το οποίο κατηγορείται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου. Κατά τη διαδικασία της ακρόασης φορέων, οι εκπρόσωποι της ΠΟΕ ΟΤΑ είπαν ότι οι διατάξεις κινούνται σε θετική κατεύθυνση αν και σημείωσαν ότι παραμένουν οι διαφωνίες τους επί καίριων ρυθμίσεων του νέου πειθαρχικού.

Αποσπάσεις διακριθέντων σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες

Με το σχέδιο νόμου επεκτείνεται το δικαίωμα απόσπασης διακριθέντων αθλητών σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. Κατά τη διαδικασία ακρόασης φορέων, τις συγκεκριμένες διατάξεις χαιρέτισε ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών, που είπε ότι οι αποσπάσεις θα γίνονται με καλύτερο ρυθμό σε φορείς των ΟΤΑ που έχουν αντικείμενο τον αθλητισμό.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών χαρακτήρισε πολύ θετική εξέλιξη την συμπερίληψη και των Νομικών Προσώπων που ανήκουν στους ΟΤΑ, στους φορείς που υποδέχονται Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες και εκτίμησε ότι θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση και για τον αθλητισμό και για την κοινωνική αποδοχή όλων των ομάδων πολιτών. Ζήτησαν ωστόσο να ληφθεί μέριμνα ώστε η εισήγηση για τις αποσπάσεις των Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών να γίνεται από εξειδικευμένο, σε θέματα ολυμπισμού και αθλητισμού, όργανο και η εισήγηση να είναι δεσμευτική για την ιεραρχία.

Δημοτικοί Αστυνομικοί

Θετική στάση στην πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, για τη μετάταξη δημοτικών αστυνομικών σε θέση ανώτερης κατηγορίας του ίδιου ΟΤΑ α΄ βαθμού, με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης κατηγορίας κενής οργανικής θέσης (άρθρο 6), διατύπωσε το Πανελλήνιο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών. Όπως είπε ο εκπρόσωπός τους, λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα που συναντούσαν δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι αν και ολοκλήρωναν την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, δήμαρχοι δεν τους μετέτρεπαν τη θέση ώστε να αξιοποιηθούν τα προσόντα τους.

Προσαύξηση για μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου

Με το νομοσχέδιο δίνεται δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να προβλέπει σε προκηρύξεις που εκδίδονται, στο πλαίσιο γραπτών διαγωνισμών, ότι η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων γίνεται ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου αυτών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, τη στάθμιση αυτή θα κάνει το ίδιο το ΑΣΕΠ ανά προκήρυξη, λαμβάνοντας υπόψη καθ' όλη τη διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εάν μοριοδοτούνται όλα τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου αυτών.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου, είπε ότι είναι θετικό να λαμβάνεται υπόψη το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ασχέτως της συνάφειας, με επιφύλαξη προκηρύξεις που αφορούν την κάλυψη θέσεων που απαιτούν ειδικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Εθνικοί εμπειρογνώμονες

Η Ένωση Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, είπε ότι το σχέδιο νόμου επιλύει ένα σημαντικό θέμα, την κατάργηση της εμπλοκής του υπηρεσιακού συμβουλίου στη διαδικασία ολοκλήρωσης των αποσπάσεων και εκτίμησε ότι θα μειωθούν καθυστερήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να «εκθέτουν» τη χώρα στο εξωτερικό. Ανέφερε ωστόσο ότι εκκρεμούν ζητήματα για τις αποσπάσεις, για τη διάρκεια και ανανέωση των αποσπάσεων και την αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των εθνικών εμπειρογνωμόνων, κατά την απόσπασή τους στα ευρωπαϊκά όργανα.

Αναφορικά με τις διατάξεις για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), οι φορείς που είχαν κληθεί δήλωσαν ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η πρόβλεψη τήρησης ηλεκτρονικής βάσης των δεδομένων τους. Έθεσαν ωστόσο επιμέρους ζητήματα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους, ώστε να στηριχθεί ένας χώρος που στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και τους πολίτες, όπως είπαν.

Με διάταξη του σχεδίου νόμου χορηγείται η δυνατότητα να προστίθεται και το θρησκευτικό όνομα των κληρικών και των μοναχών, μετά τη χειροτόνηση ή την κουρά τους, στις ληξιαρχικές πράξεις τους, οι οποίες αποτελούν την πηγή από την οποία ενημερώνονται όλα τα στοιχεία τους στα δημόσια έγγραφα.

Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Ταλαντίου Θεολόγος Αλεξανδράκης, επισήμανε ότι με βάση το ιερατικό και μοναχικό όνομα οι κληρικοί και οι μοναχοί υπογράφουν την κάθε λογής παρουσία τους έναντι του Δημοσίου. «Μέχρι τώρα έπρεπε να έχουμε έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Βέβαια υπήρχε και οικονομική επιβάρυνση διότι πάρα πολλοί πήγαιναν στο δικαστήριο για την προσθήκη του ονόματος, Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα αυτή», ανέφερε.