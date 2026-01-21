Θ. Κοντογεώργης: Τι θα περιέχει η πλατφόρμα «οδηγός» για όσους θέλουν να μετεγκατασταθούν στην Περιφέρεια

Για την ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση για όσους εξετάζουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Περιφέρεια μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Διευκρίνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι «η χώρα μας έχει πλέον σχεδιασμό για όλο το κομμάτι που αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια. Αυτός υλοποιείται στοχευμένα σε κάθε περιοχή αλλά και συνολικά με παρεμβάσεις», ενώ υπογράμμισε ότι «ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή Περιφέρεια».

«Η πλατφόρμα θα αναλύει τις υποδομές, τα σχολεία, ποιες θέσεις εργασίας προσφέρονται και άλλα ακόμη. Αυτό όμως συνδέεται και με κάποια άλλα κίνητρα. Όπως η διαμονή και για αυτόν τον λόγο βγάζουμε ένα πρόγραμμα ανακαίνισης που θα βγει το πρώτο τρίμηνο του 2026, το οποίο θα αποδίδει έμφαση σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές», εξηγεί ο κ. Κοντογεώργης.

Πρόσθεσε ότι «θα υπάρχουν πληροφορίες για την εργασία, την υγεία και την παιδεία, οι οποίες είναι καθοριστικές». «Θα παρέχουμε πληροφόρηση, όμως δουλεύουμε αρκετά άλλα πράγματα για την Περιφέρεια και ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις. Η περιφερειακή ανάπτυξη ειδικά σε αυτό το περιβάλλον, είναι εθνικός στόχος», συμπλήρωσε.

«Επικράτησε η λογική στο αγροτικό»

Σχετικά με την αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόνισε ότι «επικράτησε η λογική» μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει πολλά για τον αγροτικό κόσμο και από την πρώτη στιγμή ήταν ανοιχτή στον διάλογο. Προχωρήσαμε κάποια βήματα μέχρι εκεί που μπορούσαμε δημοσιονομικά και όχι σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, λέγοντας ότι πρόκειται για «μια σωστή πρωτοβουλία», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τη στάση της.