Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που έχουν τοποθετήσει σε διάφορα βασικά κέντρα διοίκησης του ΝΑΤΟ, αυξάνοντας τις ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον προς τη Συμμαχία, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Στο πλαίσιο της κίνησης αυτής, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει κοινοποιήσει σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι ΗΠΑ θα καταργήσουν περίπου 200 θέσεις από τους φορείς του ΝΑΤΟ που εποπτεύουν και σχεδιάζουν τις στρατιωτικές και πληροφοριακές επιχειρήσεις της Συμμαχίας, ανέφεραν οι πηγές, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μεταξύ των φορέων που θα επηρεαστούν, ανέφεραν οι πηγές, είναι το Κέντρο Συγχώνευσης Πληροφοριών του ΝΑΤΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Διοίκηση Συμμαχικών Ειδικών Δυνάμεων στις Βρυξέλλες. Η STRIKFORNATO με έδρα την Πορτογαλία, η οποία εποπτεύει ορισμένες ναυτικές επιχειρήσεις, θα καταργηθεί επίσης, όπως και άλλοι παρόμοιοι του ΝΑΤΟ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που ασχολείται με τα καθήκοντα του ΝΑΤΟ, αλλά οι κινήσεις αυτές ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με την δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να μεταφέρει περισσότερους πόρους προς το δυτικό ημισφαίριο.

Η Washington Post ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την απόφαση.

Τι σημαίνει η απόφαση πρακτικά

Οι αλλαγές είναι μικρές σε σχέση με το μέγεθος των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και δεν σηματοδοτούν απαραίτητα μια ευρύτερη απομάκρυνση των ΗΠΑ από την ήπειρο. Υπενθυμίζεται πως περίπου 80.000 στρατιωτικοί είναι εγκατεστημένοι στην Ευρώπη, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους στη Γερμανία.

Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές αυξάνουν την ανησυχία των Ευρωπαίων για το μέλλον της Συμμαχίας, η οποία είναι ήδη έντονη λόγω της επιθυμίας Τραμπ για την αποσύνδεση της Γροιλανδίας από τη Δανία, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου προοπτική εδαφικής επιθετικότητας εντός του ΝΑΤΟ.

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι αλλαγές στο προσωπικό των ΗΠΑ δεν είναι ασυνήθιστες και ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια.

«Το ΝΑΤΟ και οι αρχές των ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τη συνολική μας στάση – για να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί την ισχυρή του ικανότητα αποτροπής και άμυνας», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Συμβολική επίπτωση

Το Reuters δεν μπόρεσε να αποκτήσει τον πλήρη κατάλογο των φορέων του ΝΑΤΟ που θα επηρεαστούν από τη νέα πολιτική.

Περίπου 400 Αμερικανοί στρατιωτικοί είναι τοποθετημένοι στους φορείς που θα υποστούν περικοπές, ανέφερε μία από τις πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στους επηρεαζόμενους φορείς του ΝΑΤΟ θα μειωθεί κατά περίπου το ήμισυ.

Αντί να ανακαλέσει τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων από τις τρέχουσες θέσεις τους, οι ΗΠΑ θα αρνηθούν ως επί το πλείστον να τα αντικαταστήσουν καθώς αποχωρούν από τις θέσεις τους, ανέφεραν οι πηγές.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν σε διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους, έως το 2027, μια προθεσμία που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεώρησαν μη ρεαλιστική.

Ένα σημαντικό έγγραφο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε λίγο μετά, καλούσε τις ΗΠΑ να αφιερώσουν περισσότερους στρατιωτικούς πόρους στο Δυτικό Ημισφαίριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το αν η Ευρώπη θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ.