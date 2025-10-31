Θ. Κοντογεώργης: Σε πλήρη εξέλιξη όλα τα σημαντικά έργα σε Μυτιλήνη, Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο

Στο πλαίσιο των επί τόπου διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλιμάκιο της κυβέρνησης, υπό τον συντονισμό του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, μετέβη στον 22ο σταθμό του, στη Μυτιλήνη, για την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου.

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου αποτελεί μία κοινή δέσμευση συνεργασίας για τις προτεραιότητες της περιοχής, όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Είναι, προστίθεται, ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει έργα υποδομών και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,3 δισ. ευρώ, αλλά και σημαντικές ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις (77 εκατ. ευρώ), καθώς και ενδεικτικές παρεμβάσεις που προτεραιοποιήθηκαν και απαιτούν μεγαλύτερη ωρίμαση για την υλοποίησή τους το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του φράγματος Τσικνιά, έργο σχεδόν 100 εκατ. ευρώ για την υδροδότηση της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής. Στις οδικές διασυνδέσεις εξασφαλίστηκε η απαραίτητη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων και την αποκατάσταση του πρανούς σε σημεία του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου, ύψους 4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Περιφέρεια θα υπογράψει άμεσα σύμβαση για την α' φάση του οδικού άξονα Καλλονής - Πέτρας (22,8 εκατ. ευρώ).

Στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης εκτελούνται εργασίες διόρθωσης και συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό EASA, ύψους 11 εκατ. ευρώ, ενώ στο αεροδρόμιο της Λήμνου, το οποίο ανήκει στον β' κύκλο των αεροδρομίων προς αξιοποίηση από το Υπερταμείο, εκτελούνται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έργα αποκατάστασης του διαδρόμου. Στον πρωτογενή τομέα χρηματοδοτούνται μέσα από το νέο πρόγραμμα του υπουργείου σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας και σχήματα στήριξης του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων προχωρούν σημαντικά έργα. Για τη Μονάδα Ανάκτησης - Ανακύκλωσης και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων της Λέσβου θα υποβληθεί φάκελος για την υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ. Εξασφαλίστηκε, μάλιστα, χρηματοδότηση για την υλοποίηση του βιολογικού καθαρισμού της νότιας πόλης Μυτιλήνης με εθνικούς πόρους.

Στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης ολοκληρώνεται το κτήριο της Ψυχιατρικής Κλινικής, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Μανταμάδου. Επιπλέον, εξασφαλίστηκαν και οι πόροι για τον απαραίτητο εξοπλισμό στο Γηροκομείο Μανταμάδου.

Στον τομέα του πολιτισμού υλοποιείται πλήθος έργων για την αναβάθμιση των πλούσιων πολιτιστικών πόρων των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων. Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στα μνημεία του Κάστρου Μυτιλήνης (14 εκατ. ευρώ), ενώ στη Λήμνο ήδη έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις αναβάθμισης σε τέσσερα σχολεία της Λέσβου και δύο της Λύμνου, τα οποία λειτούργησαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής κτηρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, για τη στέγαση των Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης.

Για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών άρχισαν εργασίες στο ανοιχτό κολυμβητήριο της Μυτιλήνης και εξασφαλίστηκαν πόροι 7,8 εκατ. ευρώ για το Κλειστό Γυμναστήριο Καλλονής.

Για την ολοκληρωμένη τουριστική αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών του Βορείου Αιγαίου έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Βορείου Αιγαίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ωρίμανση έργων θαλάσσιων υποδομών στα τρία νησιά, με το masterplan του λιμένα Μυτιλήνης να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ είναι υπό ένταξη έργα αναβάθμισης στα λιμάνια Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Όπως αναφέρει, σε δήλωσή του, ο κ. Κοντογεώργης, «το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, που παρουσιάστηκε σήμερα στη Μυτιλήνη, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας κυβέρνησης, Περιφέρειας, και δημοτικών Αρχών, καθώς και της διαβούλευσης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής. Το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις οδικές και λιμενικές υποδομές, τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές σε αθλητισμό, εκπαίδευση, υγεία, σύμπλεξη του τουρισμού με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Τα τρία νησιά παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στον πρωτογενή τομέα».

«Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον κοινό μας σχεδιασμό ενόψει και του νέου ΠΔΠ 2028-2034+ (Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου)»μ, καταλήγει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στη Λέσβο συμμετείχαν οι: Θ. Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Ν. Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Α. Καραμανλή, υφυπουργός Τουρισμού, Β. Σπανάκης, υφυπουργός Εσωτερικών, Ν. Ταχιάος, υφυπουργός Υποδομών, Χ. Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε. Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρισμού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ε. Κουτουλάκης, γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Σιαδήμας, γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γ. Διδασκάλου, γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Μ. Λογοθέτης, γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής και Μ. Νικολαϊδου γενική γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.