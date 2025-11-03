Θ. Κοντογεώργης: Πλημμελής ο επικοινωνιακός χειρισμός για τα ΕΛΤΑ - Μεγαλύτερες αποζημιώσεις στους αγρότες

Την ανάγκη αναδιοργάνωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με στόχο τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό τους, υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων, ο κ. Κοντογεώργης παραδέχτηκε πως υπήρξε «πλημμελής επικοινωνιακός χειρισμός», ωστόσο τόνισε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ειδικά στην περιφέρεια και στις απομακρυσμένες περιοχές.



«Η κατάσταση στα ΕΛΤΑ είναι δύσκολη. Μιλάμε για έξοδα 90 εκατομμύρια ευρώ και έσοδα μόλις 30 εκατ. Ήταν μια αναγκαία απόφαση στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης. Όμως η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν αλλάζει», ανέφερε.

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι η διανομή συντάξεων και λογαριασμών θα συνεχιστεί κανονικά μέσω του αγροτικού ταχυδρόμου, ενώ σε περιοχές χωρίς φυσική παρουσία καταστημάτων θα αναπτυχθεί δίκτυο συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς.

«Ήδη το 92% των συντάξεων διανέμεται κατ’ οίκον από τα ΕΛΤΑ. Το σύστημα αυτό θα επεκταθεί σε όλες τις περιοχές, ώστε να μην υπάρξει καμία διατάραξη», επισήμανε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι θέσεις εργασίας των μονίμων υπαλλήλων είναι διασφαλισμένες, ενώ όπου απαιτηθεί θα υπάρξουν μετακινήσεις προσωπικού για την κάλυψη αναγκών.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για το μόνιμο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά τους, απλώς σε νέο πλαίσιο λειτουργίας», δήλωσε.

Ο κ. Κοντογεώργης επεσήμανε ότι το επόμενο τρίμηνο θα αξιοποιηθεί για ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και θυρίδες παραλαβής δεμάτων, ραντεβού κατ’ οίκον εξυπηρέτησης και ψηφιακές συναλλαγές.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην ανάπτυξη της περιφέρειας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση «επενδύει συστηματικά στις υποδομές και την αποκέντρωση», επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί όρο βιωσιμότητας της χώρας.

Για τη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με την Κομισιόν για το νέο πλαίσιο αγροτικών ενισχύσεων, ο υφυπουργός επιβεβαίωσε πως ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και εκφράστηκε με αισιοδοξία για την έγκριση των οροσήμων και την καταβολή των προκαταβολών έως τις 30 Νοεμβρίου.

«Θα βγει το χρονοδιάγραμμα από την ελληνική πλευρά και υπό την επίνευση του αντιπροέδρου, του κ. Χατζηδάκη, που έχει κάνει μια συστηματική δουλειά, ολοκληρώνονται διαδικασίες σήμερα, Αύριο εκπνέει η προθεσμία. Επομένως, όλα τα στοιχεία, τα υπόλοιπα οκτώ ορόσημα, τα εναπομείναντα θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης.

«Αυτό ανοίγει και το δρόμο για την καταβολή - μέχρι 30 Νοεμβρίου – της προκαταβολής των βασικών ενισχύσεων και ταυτόχρονα έχουμε πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή, θα αρχίσει να λειτουργεί ουσιαστικά από το νέο έτος η υποκατάσταση, η ΑΑΔΕ ως ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εκπληρώσουμε και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για να πάνε όλα ομαλά και κυρίως να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη που πρέπει να υπάρχει στον αγροτικό κόσμο» πρόσθεσε ακόμη.

«Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους που μέσα από αυτή τη διαδικασία μόνο να κερδίσουν έχουν. Είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά αναγκαία για τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Ο κ. Κοντογεώργης κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση επενδύει σε ένα νέο μοντέλο δημόσιων υπηρεσιών, όπου «η φυσική παρουσία θα αντικαθίσταται από σύγχρονες μορφές εξυπηρέτησης, χωρίς να χαθεί η επαφή του κράτους με τον πολίτη».